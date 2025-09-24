Достижения.рф

Алексей Венедиктов* закрыл ИП и издательскую компанию в России

Алексей Венедиктов* ликвидировал бизнес по выпуску книг и журналов
Алексей Венедиктов* (Фото: Instagram** / @venediktov.a)

Журналист Алексей Венедиктов*, ранее возглавлявший «Эхо Москвы», завершил предпринимательскую деятельность в России. Об этом сообщает Mash.



Иноагент подал заявление в налоговую службу о прекращении своего индивидуального предпринимательства.

Кроме того, Венедиктов* закрыл зарегистрированную в 2022 году компанию «Иноагент ААВ». По его словам, фирма создавалась для издания книг и журналов, однако эти планы реализовать не удалось, и он решил ликвидировать бизнес.

На сегодняшний день у экс-главреда «Эха Москвы» осталась только одна структура — компания «ЭМХК», которая ранее владела долей в радиостанции.

**принадлежит Meta, запрещённой в РФ
Софья Метелева

