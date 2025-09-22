Максим Галкин* задолжал полмиллиарда рублей за свет в подмосковном замке

22 сентября 2025, 18:25

Максим Галкин* (Фото: Инстаграм**/maxgalkinru)

На Максима Галкина* подали в суд за неоплаченный свет в его поместье в подмосковной деревне Грязь. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.