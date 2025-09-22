Максим Галкин* задолжал полмиллиарда рублей за свет в подмосковном замке
На Максима Галкина* подали в суд за неоплаченный свет в его поместье в подмосковной деревне Грязь. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Всего с мужа Примадонны требуют взыскать свыше 500 тысяч рублей — именно столько он задолжал за электроэнергию. Пока ни сам юморист, ни его представители никак не отреагировали на ситуацию с иском.
Ранее телеграм-канал SHOT писал, что звездные супруги, не оформив этот «дворец» в установленном порядке, сэкономили около 180 миллионов рублей. Так как здание не имеет официальный статус, они смогли избежать уплаты значительных налоговых сумм.
