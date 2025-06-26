Елена Воробей борется с побочными эффектами препарата для похудения

26 июня 2025, 22:55

Диетолог рассказала о борьбе Елены Воробей с последствиями похудения

Елена Воробей (Фото: Instagram* @vorobei_elena)

Юмористка Елена Воробей резко похудела благодаря нашумевшему препарату, но с ушедшими килограммами потеряла здоровье. Врач-диетолог и эндокринолог Кристина Пришвина рассказала порталу «Страсти», чем может грозить резкое похудение с помощью лекарств