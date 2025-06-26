Елена Воробей борется с побочными эффектами препарата для похудения
Юмористка Елена Воробей резко похудела благодаря нашумевшему препарату, но с ушедшими килограммами потеряла здоровье. Врач-диетолог и эндокринолог Кристина Пришвина рассказала порталу «Страсти», чем может грозить резкое похудение с помощью лекарств
Пародистка набрала лишний вес после расставания с любимым человеком. Для борьбы с килограммами Воробей подключила спорт и стала принимать известный препарат для диабетиков. Однако 14 ушедших килограмм убили здоровье артистки.
Пришвина рассказала, что Воробей находилась в состоянии преддиабета, а препарат колола под строгим контролем врача. Но жуткие последствия похудения всё равно настигли её.
Диетолог сообщила, что побочные эффекты, такие как апатия и обмороки, называются врачами «оземпик-фейс».
Врач добавила, что лицо стареет и уже не возвращается к былой молодости после применения препарата. Тем не менее она похвалила Елену за то, что та открыто говорит о сбросе веса с помощью лекарств.
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