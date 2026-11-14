На Кипре четверо граждан Украины избили россиянина из-за спора о политике
Четверо граждан Украины зверски избили российского туриста на Кипре после спора о политике. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
33-летний россиянин попал в больницу после драки в районе Сариполу в Лимассоле. По предварительным сведениям, конфликт начался после политической перепалки с 22-летней подругой одного из участников компании.
Врачи диагностировали у гражданина РФ перелом черепа, травмы лица и кровоизлияние в левый глаз. Сейчас он находится в больнице. Медики допускают, что пациент может ослепнуть. Полиция оперативно задержала четверых граждан Украины: мужчин 22 и 23 лет и 22-летнюю девушку.
У одного из задержанных врачи обнаружили перелом носа, у остальных — синяки и ссадины. Один из подозреваемых заявил, что защищал свою жену. Суд Лимассола отправил всех четверых под стражу на шесть дней.
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