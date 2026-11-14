Тропические ливни на Пхукете оставили россиян без загранпаспортов

14 ноября 2026, 18:06

Ливни на Пхукете затопили миграционный офис и испортили паспорта россиян

Фото: Istock/Toa55

Тропические ливни на Пхукете лишили россиян загранпаспортов. Как сообщает Telegram-канал Baza, вода затопила миграционный офис вместе с документами.