Тропические ливни на Пхукете оставили россиян без загранпаспортов
Тропические ливни на Пхукете лишили россиян загранпаспортов. Как сообщает Telegram-канал Baza, вода затопила миграционный офис вместе с документами.
Среди пострадавших — клиенты языковой школы, которая помогает оформлять студенческие визы. Документы прошли все процедуры, визы уже стояли в паспортах. Людям оставалось забрать их, но вода добралась раньше.
Сильные дожди затопили офис в районе Олд-таун, который обслуживает большинство районов острова. Паспорта серьёзно пострадали. Школа разослала студентам уведомления о ЧП и добивается от властей Таиланда официального подтверждения случившегося, чтобы к мокрым паспортам не добавились вопросы на границе.
Вместо занятий или отдыха на море иностранцы теперь занимаются восстановлением документов. Это влечёт новые расходы, но кто оплатит последствия потопа, пока неизвестно. Школа считает свою работу выполненной: визы оформлены.
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