На трассе в Подмосковье грузовик протаранил пять автомобилей
В Солнечногорске грузовик столкнулся с пятью машинами на трассе М-10
В Солнечногорске водитель грузовика стал участником массового ДТП — его автомобиль столкнулся с пятью машинами. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД России.
Авария произошла 14 ноября около 14:30 мск на 43-м километре автодороги М-10 «Россия» на участке в сторону Московской области.
«По предварительной информации, водитель 1982 года рождения, управляя грузовым автомобилем, совершил столкновение с пятью автомашинами, двигавшимися в попутном направлении», — сообщили в ведомстве.В главке добавили, что на текущий момент за медицинской помощью никто не обращался. Машины получили механические повреждения. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.