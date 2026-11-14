На трассе в Подмосковье грузовик протаранил пять автомобилей

14 ноября 2026, 18:14

В Солнечногорске грузовик столкнулся с пятью машинами на трассе М-10

Фото: Istock/JTeivans

В Солнечногорске водитель грузовика стал участником массового ДТП — его автомобиль столкнулся с пятью машинами. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД России.





Авария произошла 14 ноября около 14:30 мск на 43-м километре автодороги М-10 «Россия» на участке в сторону Московской области.

«По предварительной информации, водитель 1982 года рождения, управляя грузовым автомобилем, совершил столкновение с пятью автомашинами, двигавшимися в попутном направлении», — сообщили в ведомстве.