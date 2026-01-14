На Кипре нашли тело бывшего главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера

14 января 2026, 20:13

Владислав Баумгертнер (Фото: www.uralkali.com)

На Кипре нашли тело мужчины. По предварительным сведениям, это может быть бывший руководитель «Уралкалия» Владислав Баумгертнер. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.