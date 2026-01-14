На Кипре нашли тело бывшего главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера
На Кипре нашли тело мужчины. По предварительным сведениям, это может быть бывший руководитель «Уралкалия» Владислав Баумгертнер. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.
Находку обнаружили на сложном участке берега между деревнями Писсури и Авдиму. В этой зоне поисковые группы работали с того момента, как 56-летнего Владислава Артуровича признали пропавшим. Следователи ожидают окончательных результатов по установлению личности.
Состояние тела осложняет опознание, потребуется ДНК-экспертиза. Отмечается, что Баумгертнер проживал в Лимассоле. В последний раз его видели в такси около Писсури. Он пропал 7 января. Последний сигнал с его телефона зафиксировали возле скал у мыса Аспро.
Владислав Баумгертнер возглавлял «Уралкалий» с 2005 по 2011 год. В 2013 году белорусские правоохранители задержали предпринимателя по обвинению в злоупотреблении полномочиями. После передачи российским властям дело прекратили за отсутствием состава преступления.
