«Поймаю и надеру уши»: В российском городе сталкер-подросток преследовал ребёнка

14 января 2026, 19:46

В Томске подросток следил за младшеклассником по дороге из школы

Фото: Istock/innovatedcaptures

В Томске подросток преследовал школьника. Ребёнок возвращался домой поздно вечером 11 января, когда за ним начал идти неизвестный в тёмной одежде. Об этом информируют местные Telegram-каналы.