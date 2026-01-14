«Поймаю и надеру уши»: В российском городе сталкер-подросток преследовал ребёнка
В Томске подросток преследовал школьника. Ребёнок возвращался домой поздно вечером 11 января, когда за ним начал идти неизвестный в тёмной одежде. Об этом информируют местные Telegram-каналы.
Мама школьника, Ольга, рассказала подробности. По её словам, преследователь шёл за мальчиком, менял скорость, чтобы оставаться незаметным. Когда ребёнок зашёл в паркинг, незнакомец ускорился и попытался открыть закрывающуюся дверь.
Школьник успел забежать в подъезд и захлопнуть магнитную дверь. Преследователь не проник внутрь. Сначала ребёнок сообщил, что за ним шёл взрослый мужчина. Однако записи с камер показали: это подросток.
Семья не знает, кто этот молодой человек. Они отмечают, что он не учится в их школе. В полицию родители ещё не обращались, так как зацепок для поисков мало. Сейчас Ольга ежедневно встречает сына после уроков. Она надеется повторно увидеть преследователя и установить его личность.
Читайте также: