В Карелии мальчику разрешили опаздывать на учёбу из-за волков на дороге

14 января 2026, 18:55

Власти Карелии разрешили ученику из отдалённой деревни приходить в школу позже

Фото: Istock/SzymonBartosz

В Карелии ребёнку разрешили приходить в школу позже из-за опасной дороги. Информацию об этом распространила местный депутат Эмилия Слабунова. Её слова приводит издание «Фактор».