В Карелии мальчику разрешили опаздывать на учёбу из-за волков на дороге
В Карелии ребёнку разрешили приходить в школу позже из-за опасной дороги. Информацию об этом распространила местный депутат Эмилия Слабунова. Её слова приводит издание «Фактор».
Слабунова рассказала о случае с мальчиком из деревни Виданы. Школьник регулярно проходит участок дороги, где местные жители иногда замечают волков. Этот путь ведёт к месту сбора детей на школьный автобус. Ранее вопрос безопасности маршрута оставался нерешённым.
В региональном министерстве образования пояснили, что ребёнок живёт на отдалённой улице. Подъездной путь находится в неудовлетворительном состоянии: школьный автобус не может по нему проехать и развернуться.
Учреждение официально разрешило ученику приходить на занятия ко второму или третьему уроку. Такая мера позволит родителям привозить мальчика в школу самостоятельно в более безопасное светлое время.
