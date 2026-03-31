Заразивший 275 человек гепатитом С врач умер в Испании
В Испании в возрасте 84 лет умер анестезиолог Хуан Маэсо, который в 1988–1998 годах заразил гепатитом С 275 человек в больницах Валенсии. Об этом информирует газета ABC.
В 2007-м врача осудили на 1933 года тюремного заключения, а с 2023-го он находился на свободе по условно-досрочному освобождению. Агентство EFE сообщило, что вспышка заболевания привлекла внимание в 1998 году, когда в четырёх больницах было выявлено необычно большое количество случаев заражения.
Вскоре удалось установить, что вирус распространил анестезиолог. Судебный процесс начался в 2005 году, и тогда выяснилось, что медик использовал ту же иглу для введения себе части анестетиков, которые предназначались для пациентов.
Читайте также: