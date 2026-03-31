31 марта 2026, 14:43

ABC: заразивший 275 человек гепатитом С врач умер в Испании

В Испании в возрасте 84 лет умер анестезиолог Хуан Маэсо, который в 1988–1998 годах заразил гепатитом С 275 человек в больницах Валенсии. Об этом информирует газета ABC.