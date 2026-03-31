В Нижнекамске при взрыве на заводе пострадали 13 человек
Взрыв на заводе в Нижнекамске привёл к госпитализации 13 человек. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.
Пострадавшие с различными травмами поступили в местную больницу. Причиной инцидента стал пожар: пламя охватило осушитель и распространилось на площади 1,5 тысячи квадратных метров.
Предварительно, в здании горит и насосная установка. Мэр города Радик Беляев сообщил, что специалисты уже локализуют очаг возгорания. К работе привлекли оперативные службы.
Сотрудников предприятия, которые не участвуют в ликвидации последствий, вывели на безопасное расстояние. Специалисты аккредитованных лабораторий проводят мониторинг качества атмосферного воздуха. Угрозы для жителей и экологической обстановки нет.
Ранее в Дагестане ввели режим ЧС регионального характера из-за непогоды.
