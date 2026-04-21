На кладбище обнаружили останки 50 младенцев и шести взрослых неизвестного происхождения
На кладбище в городе Кумуто (Республика Тринидад и Тобаго) обнаружили останки 50 младенцев и шести взрослых. Об этом сообщает издание People.
По предварительной версии, это место — тайное захоронение невостребованных трупов. Отмечается, что все тела взрослых имели идентификационные бирки. Среди них были как мужчины, так и женщины. Судмедэксперты установили, что двоим из умерших проводили посмертное вскрытие, однако происхождение останков пока остаётся неизвестным.
Расследование продолжается. Согласно материалу, в последние месяцы в Тринидаде и Тобаго действует чрезвычайное положение из-за роста преступности: с начала 2026 года в стране зарегистрировали более 60 смертельных нападений.
