На кладбище обнаружили останки 50 младенцев и шести взрослых неизвестного происхождения

На кладбище в городе Кумуто (Республика Тринидад и Тобаго) обнаружили останки 50 младенцев и шести взрослых. Об этом сообщает издание People.



По предварительной версии, это место — тайное захоронение невостребованных трупов. Отмечается, что все тела взрослых имели идентификационные бирки. Среди них были как мужчины, так и женщины. Судмедэксперты установили, что двоим из умерших проводили посмертное вскрытие, однако происхождение останков пока остаётся неизвестным.

Расследование продолжается. Согласно материалу, в последние месяцы в Тринидаде и Тобаго действует чрезвычайное положение из-за роста преступности: с начала 2026 года в стране зарегистрировали более 60 смертельных нападений.

Мария Моисеева

