После массового ДТП c BMW в центре Москвы в больницу доставили двух пострадавших
В центре Москвы два человека попали в больницу после массового ДТП на Садовом кольце. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
Авария произошла поздним вечером 20 апреля на улице Садовая-Черногрязская у дома 13. По уточненной информации, водитель автомобиля BMW совершил столкновение с велосипедистом, после чего врезался в место проведения ремонтных работ и ещё в четыре транспортных средства. От полученных травм велосипедист скончался на месте.
Водителя и пассажира BMW госпитализировали с травмами разной степени тяжести. В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
Ранее «Радио 1» передавало, что народный артист России, выдающийся скрипач и дирижёр Сергей Стадлер скончался в возрасте 63 лет. Он умер на борту самолёта, следовавшего рейсом «Санкт-Петербург — Стамбул».
Читайте также: