На Коптевском рынке в Москве вспыхнули торговые павильоны

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Два павильона полыхают на Коптевском рынке в Москве. Об этом говорится в сообщении МЧС России в Telegram-канале.
По данным ведомства, площадь возгорания составляет 40 «квадратов». Информации о пострадавших в настоящий момент не поступало, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Как пишет Telegram-канал SHOT, в помещении могут находиться люди. Уточняется, что пламя крайне быстро распространяется по соседним постройкам. На месте работают экстренные службы.
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