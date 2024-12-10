Опасность на площадке: девочка лишилась пальца на горке в Твери

Россия заняла второе место в мире по числу нацеленных на нее кибератак — 28% срабатываний сети сенсоров и ханипотов (ловушек против хакерской деятельности), на первом — США с показателем в 37%. Соответствующую информацию опубликовал центр исследования киберугроз Solar 4RAYS ГК «Солар». Следом за Россией идут, как отмечается, Канада, Швейцария и Сингапур.