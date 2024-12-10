Опасность на площадке: девочка лишилась пальца на горке в Твери

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В Твери на улице Паши Савельевой девочка получила серьезную травму на детской горке. Во время спуска мизинец правой руки ребенка попал в щель конструкции, что привело к травматической ампутации пальца.
Пострадавшая была немедленно госпитализирована.
Следственное управление СК РФ по Тверской области начало проверку инцидента, сообщили в Telegram-канале ведомства. Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и выясняют все обстоятельства случившегося.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Проверка направлена на установление причин, по которым конструкция горки оказалась небезопасной для детей.
Ранее «Радио 1» передавало, что на железнодорожном переезде в Майкопе произошла авария: водитель «шестерки» без номеров, уходя от погони, попытался проскочить перед локомотивом, но манёвр закончился столкновением с поездом.
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Следственное управление СК РФ по Тверской области начало проверку инцидента, сообщили в Telegram-канале ведомства. Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и выясняют все обстоятельства случившегося.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Проверка направлена на установление причин, по которым конструкция горки оказалась небезопасной для детей.
Ранее «Радио 1» передавало, что на железнодорожном переезде в Майкопе произошла авария: водитель «шестерки» без номеров, уходя от погони, попытался проскочить перед локомотивом, но манёвр закончился столкновением с поездом.
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Мария Моисеева