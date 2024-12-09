На месте взрыва на складе в Пушкино обнаружили тело второго погибшего — МЧС

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Тело второго погибшего в результате взрыва на складе в подмосковном Пушкине обнаружили спасатели МЧС, передает пресс-служба ведомства.
«В Подмосковье <...> извлекли из-под завалов погибшего мужчину», — сказано в сообщении.Инцидент произошел днем в населенном пункте Лесной в Пушкинском городском округе. При возгорании, по словам спасателей, частично обвалились стены и перекрытия.
Предварительно, причиной произошедшего мог послужить взрыв из-за нарушения техники безопасности при работе с пиротехникой. В настоящее время открытое горение ликвидировано.
Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
Ранее сообщалось, сколько человек может быть под завалами в Пушкино.
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Никита Кротов