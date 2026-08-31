На красной ветке метро Петербурга произошел сбой
В Петербурге проведут служебное расследование инцидента на красной ветке метро. Утром 31 августа в час пик встал поезд.
Причиной сбоя, ограничившего работу линии 1, стал неисправный состав, застрявший на станции «Чернышевская». В пресс-службе подземки принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства и заверили, что движение на аварийном участке уже восстанавливается.
Как сообщил один из очевидцев, пассажир Алексей, изначально машинист обещал, что остановка продлится всего пять минут. Однако в итоге люди провели в заблокированном поезде около полутора часов. Обстоятельства случившегося предстоит выяснить специалистам.
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