На Крымском мосту перекрыли движение автомобилей

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Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на объекте.
«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», – говорится в сообщении.
До этого автомагистраль была закрыта с 21:17 до 22:06 6 мая. Причина закрытия объекта не уточнялась.
Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук отметил, что оборона Крымского моста во многом улучшилась. Он также напомнил о системе охранного наблюдения за мостом: на объекте постоянно дежурят сотрудники правоохранительных органов и обученные люди, которые проверяют грузовики, железнодорожные цистерны и автомобили.
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