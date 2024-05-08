Захарова назвала подстрекательством слова о праве Киева атаковать Крымский мост

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Слова представителя дипломатической службы ЕС Петера Стано о праве Украины наносить удары по Крымскому мосту являются подстрекательством к терроризму. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Петер Стано сделал заявление о якобы наличии у Украины права атаковать Крымский мост в рамках, как было подчеркнуто, самообороны. Вы знаете, другого варианта, кроме как назвать это уже прямым подстрекательством к терроризму, просто нет», — отметила Захарова.
Ранее Захарова заявила, что Россия предупреждает Вашингтон, Лондон и Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма, Крымского моста обречены на провал и получат удар возмездия. По словам дипломата, ВСУ «уже отметились применением по Крыму тайно полученных американских дальнобойных ракет ATACMS». Она указала, что все выпущенные ракеты были уничтожены. По её словам, в Киеве ожидают получения первых самолетов F-16, которые могут быть использованы в операции по уничтожению Крымского моста.
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Дарья Осипова