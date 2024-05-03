Россия ответит сокрушительным ударом в случае атаки на Крымский мост

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Россия предупреждает Вашингтон, Лондон и Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма, Крымского моста обречены на провал и получат удар возмездия. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
«Я хотела бы вновь предупредить Вашингтон, Лондон, Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма не только обречены на провал, но и получат удар возмездия, который будет сокрушительным», — отметила она.
По словам дипломата, ВСУ «уже отметились применением по Крыму тайно полученных американских дальнобойных ракет ATACMS». Она указала, что все выпущенные ракеты были уничтожены. По её словам, в Киеве ожидают получения первых самолетов F-16, которые могут быть использованы в операции по уничтожению Крымского моста. Она напомнила, что правоохранительные органы фиксируют все преступления украинских неонацистов.
Ранее, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину. Президент Франции заявил, что Париж по-прежнему планирует отправить французские войска на Украину. При этом «авторитет Франции» вынуждает не раскрывать все военные планы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова