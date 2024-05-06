Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Россия перестала использовать Крымский мост для снабжения ВС РФ

Россия перестала использовать Крымский мост для снабжения ВС РФ

The Independent: Крымский мост больше не используется для снабжения ВС РФ
06 мая 2024, 22:57
Фото: iStock/Dance60

Фото: iStock/Dance60

Россия перестала использовать Крымский мост для перевозки военных грузов и снабжения войск в зоне проведения специальной военной операции. Такие данные приводит The Independent.
Издание утверждает, что Россия теперь использует для перевозки военных грузов сухопутные маршруты, которые проходят через подконтрольные ВС РФ территории. Изменения произошли из-за частых атак на Крымский мост.
«Анализ спутниковых изображений показывает, что Крымский мост почти не имеет движения (военных грузов – ред.) и поэтому больше не может представлять собой важную военную цель для ВСУ», – говорится в статье.



Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия предупреждает Вашингтон, Лондон и Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма, Крымского моста обречены на провал и получат удар возмездия.

Читайте также:

Взорвать Крымский мост и взять Часов Яр: планы Украины на 9 мая и что будет делать Россия

В Госдуме заявили об усилении защиты Крымского моста

Три украинские крылатые ракеты движутся в сторону Крымского моста
#россия
#мост
#изменения
#перевозки
#мид
#маршруты
#мария захарова
#крымский мост
#всу
#вс рф
#ракеты
#удар
ВСУ готовят массированный удар по территории России 7 мая с 6:00
RT: ВСУ готовят массированный удар по территории России 7 мая с 6:00
06 мая 2024, 22:24

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Украина готовится нанести по территории России массированный удар. Он ожидается 7 мая с 06:00. Об этом пишет RT со ссылкой на собственный источник.
По данным источника RT, ВСУ могут выпустить по территории России порядка 50 беспилотных летательных аппаратов, а также несколько десятков дальнобойных ракет.

Предварительно известно, что украинская сторона сначала выпустит беспилотники, чтобы израсходовать ресурсы противовоздушной обороны. Далее в ход пустят ракеты по заданным целям.

«Это первая настолько сильная вероятная атака со стороны Украины», — пишет RT.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» сообщал, что в сторону Крымского моста направляются три украинские крылатые ракеты. Официально данную информацию не подтверждали.

Читайте также:

Взорвать Крымский мост и взять Часов Яр: планы Украины на 9 мая и что будет делать Россия

Россия ответит сокрушительным ударом в случае атаки на Крымский мост

Политолог Маркелов объяснил, почему Украине не удастся разрушить Крымский мост
#мост
#telegram
#крымский мост
#всу
#ракеты
#атака
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Три украинские крылатые ракеты движутся в сторону Крымского моста
«Военная хроника»: В сторону Крымского моста через Бердянск прошли три крылатых ракеты
06 мая 2024, 21:51

Фото: iStock/bpawesome

По данным Telegram-канала «Военная хроника», в сторону Крымского моста направляются три украинские крылатые ракеты.
«Сообщают, что в сторону Крымского моста через Бердянск прошли три крылатых ракеты. Их тип и дальнейшее направление пока не уточняются», — говорится в сообщении.

При этом официально информацию о ракетах, летящих в сторону Крымского моста не подтверждали.

При этом Telegram-канал «Два майора» пишет, что в Севастополе приостановлена работа морского пассажирского транспорта. Также сообщается об активности бэзэкипажных катеров в Чёрном море. Движение по Крымскому мосту перекрыто.

Читайте также:

Взорвать Крымский мост и взять Часов Яр: планы Украины на 9 мая и что будет делать Россия

Россия ответит сокрушительным ударом в случае атаки на Крымский мост

Политолог Маркелов объяснил, почему Украине не удастся разрушить Крымский мост
#мост
#работа
#telegram
#информация
#крымский мост
#ракеты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«СБУ постучит в дверь каждому»: всем украинским мужчинам придется оказаться в ТЦК
На Украине заявили, что СБУ постучит в дверь каждому
06 мая 2024, 21:26

Фото: iStock/Oleksander Bontei

СБУ постучит в дверь каждому, а всем украинским мужчинам придется оказаться в ТЦК. Так считает местная журналистка Наталья Мосейчук. Её слова передает украинское издание «Страна».
«Недолго песенка будет играть, потому что СБУ постучит в двери каждому. Игрушечный, букетно-шоколадный период в Украине заканчивается. Лучше не говорите глупости и не говорите того, что вредит государству», — заявила Мосейчук.

При этом она добавила, что большинство украинцев призывного возраста пройдёт ТЦК и ВВК.

Ранее политолог и доброволец 41-й механизированной бригады ВСУ Кирилл Сазонов заявил, что ВСУ не хватает людей, а те военные, которых набирают в ТЦК, не готовы воевать.

Читайте также:

Военкор Татаринов: Сотрудники ТЦК убили украинца в Закарпатской области

На Украине сотрудники ТЦК пробрались на стройку, чтобы раздать повестки

«Два микроинсульта и травма головы»: Пленный боец ВСУ рассказал, как проходила мобилизация
#военные
#травма
#сотрудники
#политолог
#мобилизация
#всу
#сбу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Над Курской областью в понедельник сбили шесть украинских дронов
Старовойт: средства РЭБ сбили шесть дронов ВСУ над Курской областью
06 мая 2024, 21:22

Фото: iStock/Olena Bartienieva

За минувшие сутки средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили шесть украинских беспилотников над Курской областью. Об этом губернатор региона Роман Старовойт сообщил в своём Telegram-канале.
Отмечается, что пять беспилотников ВСУ были сбиты над населёнными пунктами, а ещё один в районе пункта пропуска «Суджа».

Отмечается, что около посёлка Теткино, в окрестностях Гордеевки и в Судже дроны сбросили взрывные устройства. Это не привело к негативным последствиям. Однако были повреждены два автомобиля.

Ранее сообщалось, что утром 6 мая украинские беспилотники атаковали автомобиль и два пассажирских автобуса в Белгородской области. В результате погибли семь человек, ещё 42 пострадали.

Читайте также:

На Украину прибыли ракеты для систем ПВО Patriot

ВСУ пошли на отчаянный шаг для сдерживания ВС РФ в районе Часов Яра

Сырский направил резервы ВСУ на Красноармейское и Кураховское направления
#беспилотник
#курская область
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, как освобождение Котляровки повлияло на ход СВО
Марочко: освобождение Котляровки отбросило ВСУ более чем на один км
06 мая 2024, 20:53

Фото: iStock/Evgeny555

Армия России освобождением села Котляровка отодвинула линию фронта на один километр, отбросив ВСУ на данное расстояние. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
Марочко отметил, что освобождение Котляровки от ВСУ стало вполне закономерным фактом после того, как российские военные заняли выгодные позиции на востоке и северо-востоке этого села. Именно поэтому ВС РФ смогли зайти в Котляровку.

«Украинские позиции у нас были как на ладони, и противник нес довольно-таки ощутимые, регулярные потери в данном населенном пункте. Сейчас враг отошел к трассе Н-26, пытается там закрепиться на ранее оборудованных позициях. Украинские войска отброшены более чем на километр от Котляровки», — цитирует ТАСС Марочко.

напомним, 4 мая подразделения 47-й танковой дивизии Вооружённых сил РФ заняли населённый пункт Котляровка на Купянском направлении. Части ВСУ отступили, и село перешло под контроль российских войск.

Читайте также:

ВС РФ освободили сразу два населённых пункта в зоне СВО

ВС РФ освободили Очеретино

ВС РФ освободили населённый пункт Бердычи
#военные
#контроль
#село
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украину прибыли ракеты для систем ПВО Patriot
Efe: МО Испании заявило о прибытии на Украину ракет для систем ПВО Patriot
06 мая 2024, 19:49

Фото: iStock/Andrey Atanov

Украина получила от союзников ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом сообщает испанское агентство Efe, ссылаясь на министра обороны Испании Маргариту Роблес.
Отмечается, что ракеты были переданы совместно всеми странами-союзниками Украины.

Ранее газета Pais сообщала, что Испания согласилась поставить Киеву ракет для Patriot под давлением со стороны НАТО и Евросоюза. При этом до этого анонса ни глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес, ни сама Роблес не сообщали о намерениях Мадрида поставить Киеву системы ПВО Patriot.

Газета The New York Times в первых числах мая писала, что комплексы Patriot прибудут на Украину не ранее конца мая. Такой срок был обозначен, поскольку киевские союзники якобы не могли поставить вооружение в короткие сроки.

Читайте также:

Испания направила Украине ракеты Patriot и танки Leopard

Зеленский призвал Запад отправить Киеву еще больше Patriot

Названы сроки поставки комплексов Patriot на Украину
#испания
#поставки
#украина
#пво
#ракета
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Уроженец Узбекистана пошел на СВО добровольцем, чтобы бороться с фашизмом
06 мая 2024, 19:08

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Получивший гражданство РФ уроженец Узбекистана с позывным «Джонни» отправился добровольцем на спецоперацию, чтобы бороться с фашизмом. Об этом сообщил нижегородский Дом народного единства.
Отмечается, что мужчина приехал в РФ из Узбекистана на заработки. Порядка десяти лет успешно занимался торговлей, перевез в Россию двух сыновей, которые сейчас учатся в университете.

Позывной военного «Джонни» связан с его настоящим именем. По словам солдата, оно с трудом дается сослуживцам.

«Джонни» отметил, что полк, в котором он состоит, является многонациональным. Он также добавил, что надеть военную форму Российской Федерации — это честь для него.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

На Украине сравнили удар российской авиабомбы ФАБ-1500 с землетрясением

Украинец с накладной грудью попытался сбежать в Румынию

Британские журналисты оценили ущерб ВСУ от уничтожения РСЗО HIMARS
#мужчина
#ущерб
#всу
#удар
#рф
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, как в Германии призвали разрешить конфликт на Украине
Премьер Саксонии Кречмер: конфликт на Украине нужно решать дипломатическим путем
06 мая 2024, 18:22

Фото: iStock/photosvit

Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что западные страны должны стремиться к дипломатическому разрешению конфликта на Украине, поскольку военным путем не удалось достичь никаких успехов. Об этом он сообщил в эфире программы CarenMiosga на канале Das Erste.
«Спустя два года после начала конфликт в большей части дискуссий все еще пытаются предложить средства, которые не работали в течение двух лет. Они и сейчас не будут работать», — отметил он.
По его словам, необходимо подойти к решению этого вопроса по-другому. Премьер Саксонии Кречмер заявил, что это возможно только с помощью дипломатии.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

В Белоруссии заявили об открытости к переговорам по Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Венгрии раскрыли условие переговоров по Украине

Германия категорически против изъятия замороженных активов РФ в пользу Украины

Германия призвала НАТО немедленно укрепить украинскую ПВО
#нато
#сво
#рф
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине сотрудники ТЦК набирают военных, которые не хотят воевать
Доброволец ВСУ Сазонов: ТЦК набирают немолодых военных, которые не хотят воевать
06 мая 2024, 18:01

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Политолог и доброволец 41-й механизированной бригады ВСУ Кирилл Сазонов заявил, что ВСУ не хватает людей, а те военные, которых набирают в ТЦК, не готовы воевать. Об этом пишет украинское агенство «УНИАН».

По словам военного, у ВСУ достаточно вооружения, чтобы защитить Часов Яр, но людей для этого не хватает. Он отметил, что ТЦК присылают пожилых людей, больных, недостаточно подготовленных, немотивированных.

«Что толку, если пришло десять человек: двое — категорически не хотят воевать, двое не трезвеют, потому что они пили, видимо, месяц перед этим, двое больных», — заявил Сазонов.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Стало известно, что украинские военные тратят личные средства на нужды подразделения

ВСУ устроили охоту на российские танки «царь-мангал» в зоне СВО

ВСУ пошли на отчаянный шаг для сдерживания ВС РФ в районе Часов Яра
#военные
#сво
#всу
#вс рф
#вооружения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф