Россия перестала использовать Крымский мост для снабжения ВС РФ

Фото: iStock/Dance60
Россия перестала использовать Крымский мост для перевозки военных грузов и снабжения войск в зоне проведения специальной военной операции. Такие данные приводит The Independent.
Издание утверждает, что Россия теперь использует для перевозки военных грузов сухопутные маршруты, которые проходят через подконтрольные ВС РФ территории. Изменения произошли из-за частых атак на Крымский мост.
Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия предупреждает Вашингтон, Лондон и Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма, Крымского моста обречены на провал и получат удар возмездия.
Читайте также:
Взорвать Крымский мост и взять Часов Яр: планы Украины на 9 мая и что будет делать Россия
В Госдуме заявили об усилении защиты Крымского моста
Три украинские крылатые ракеты движутся в сторону Крымского моста
«Анализ спутниковых изображений показывает, что Крымский мост почти не имеет движения (военных грузов – ред.) и поэтому больше не может представлять собой важную военную цель для ВСУ», – говорится в статье.
Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия предупреждает Вашингтон, Лондон и Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма, Крымского моста обречены на провал и получат удар возмездия.
Читайте также:
Взорвать Крымский мост и взять Часов Яр: планы Украины на 9 мая и что будет делать Россия
В Госдуме заявили об усилении защиты Крымского моста
Три украинские крылатые ракеты движутся в сторону Крымского моста
Элина Позднякова