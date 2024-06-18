На Крымском мосту после временной приостановки возобновлено движение транспорта

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Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновлено в обе стороны. Перекрывали движение всего на 39 минут.
Как сообщили в телеграм-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив, движение было приостановлено 18 июня в 0:08 минут по московскому времени. Водителей, находящихся на мосту и в зон досмотра, просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Движение автомобилей по Крымскому мосту время от времени приостанавливают. Это необходимо для соблюдения мер безопасности.
Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлёв отметил, как изменилась риторика киевских спецслужб и военных после того, как они осознали, что Крымский мост совсем не является такой лёгкой целью, как им казалось сначала. Например, представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук сообщил, что для Киева больше нет смысла уничтожать Крымский мост, так как он не имеет стратегического значения.
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