На Крите таксист высадил мать с детьми на обочине ради более выгодного заказа
Греческое издание Tovima сообщает о возбуждении уголовного дела против таксиста: на острове Крит он высадил женщину с тремя детьми в безлюдном месте ночью, чтобы забрать группу туристов. Инцидент произошёл в районе города Ираклиона.
Пострадавшая, у которой в критический момент разрядился телефон, смогла запомнить номер автомобиля и обратилась в суд. Как отмечает издание, случай спровоцировал общественную дискуссию о практике работы таксистов в туристических зонах, где водители иногда отказывают местным жителям в пользу более прибыльных заказов от туристов.
Суд принял к рассмотрению материалы дела. Водителю грозит ответственность за нарушение правил оказания услуг и оставление людей в опасной ситуации.
Читайте также: