На Крите таксист высадил мать с детьми на обочине ради более выгодного заказа

20 августа 2025, 17:29

Фото: iStock/Tomasz Śmigla

Греческое издание Tovima сообщает о возбуждении уголовного дела против таксиста: на острове Крит он высадил женщину с тремя детьми в безлюдном месте ночью, чтобы забрать группу туристов. Инцидент произошёл в районе города Ираклиона.