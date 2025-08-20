В Москве на Никитском бульваре произошла антикварная афера
В Москве задержали женщину по подозрению в краже антикварного фарфора. Об этом сообщает столичная пресс-служба УВД по ЦАО ГУ МВД России.
Инцидент произошёл в одном из магазинов на Никитском бульваре. По имеющейся информации, посетительница, представившись покупателем, осмотрела товары и незаметно вынесла две фарфоровые статуэтки, не оплатив их. Сумма ущерба от кражи оценивается более чем в 145 тысяч рублей.
Правоохранительные органы оперативно установили и задержали подозреваемую — 47-летнюю жительницу Московской области. Похищенные антикварные предметы были изъяты и вскоре будут возвращены владельцу магазина. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
