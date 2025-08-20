В Амурской области четырехлетний мальчик упал в кипяток и получил ожоги 69% тела
В Амурской области четырехлетний мальчик серьезно пострадал, упав в емкость с кипящей водой. Об этом сообщает прокуратура региона.
Инцидент произошел в Серышевском районе. По предварительным данным, малыша ошпарило кипятком, и он получил ожоги 69% поверхности тела. Вскоре его экстренно доставили в ожоговое отделение местной больницы.
На ситуацию обратили в внимание в ведомстве, организовав проверку. В настоящее время правоохранители выясняют точные причины и обстоятельства, при которых травмировался ребенок.
«На месте происшествия работает исполняющий обязанности прокурора Серышевского района Михаил Комаров», — говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что в Липецкой области четырехлетняя девочка получила ожоги 70% тела от сока борщевика.