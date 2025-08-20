В Амурской области четырехлетний мальчик упал в кипяток и получил ожоги 69% тела

20 августа 2025, 17:12

В Амурской области четырехлетний мальчик серьезно пострадал, упав в емкость с кипящей водой. Об этом сообщает прокуратура региона.





Инцидент произошел в Серышевском районе. По предварительным данным, малыша ошпарило кипятком, и он получил ожоги 69% поверхности тела. Вскоре его экстренно доставили в ожоговое отделение местной больницы.



На ситуацию обратили в внимание в ведомстве, организовав проверку. В настоящее время правоохранители выясняют точные причины и обстоятельства, при которых травмировался ребенок.

«На месте происшествия работает исполняющий обязанности прокурора Серышевского района Михаил Комаров», — говорится в сообщении.