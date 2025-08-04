На Крите, в бассейне отеля, умерла 78-летняя туристка из Британии

04 августа 2025, 18:12

В бассейне отеля туристке из Британии стало плохо, спасателя не было рядом

Фото: iStock/NicoElNino

В бассейне отеля, расположенном в деревне Херсониссос на греческом острове Крит, стало плохо 78-летней туристке из Великобритании.