На Крите, в бассейне отеля, умерла 78-летняя туристка из Британии
В бассейне отеля, расположенном в деревне Херсониссос на греческом острове Крит, стало плохо 78-летней туристке из Великобритании.
Как сообщает британская газета The Sun, женщина почувствовала слабость и не смогла самостоятельно выбраться из воды. Постояльцы отеля вытащили её и оказали первую помощь до прибытия экстренных служб. Пострадавшую доставили в больницу. Однако, несмотря на усилия врачей, она не выжила.
Полиция арестовала двух владельцев отеля, а также 21-летнего спасателя, которого не оказалось на месте в момент происшествия. Всем троим предъявлены обвинения в непреднамеренном убийстве.
Расследование продолжается, обвиняемых выпустили под залог.
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