Достижения.рф

Ребенка ранили из травматики на юго-востоке Москвы

РЕН ТВ: в Москве мальчика ранили в бедро из травматического оружия
Фото: istockphoto/Elena Esich

На юго-востоке Москвы 11-летний мальчик получил огнестрельное ранение в бедро из травматического оружия. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Ребенка госпитализировали.



Это не единственный инцидент со стрельбой в столице за последнее время. В апреле в центре Москвы, в доме в Товарищеском переулке, 77-летний пенсионер, злоупотребляющий алкоголем, в ходе ссоры выстрелил из двуствольного ружья «ИЖ-12» в своего 46-летнего сына.

Причиной конфликта стали упреки сына в пьянстве. Мужчина получил тяжелое ранение, от которого скончался. Возбудили уголовное дело.

Ранее жениха застрелили по дороге на собственную свадьбу.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0