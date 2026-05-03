Ребенка ранили из травматики на юго-востоке Москвы
На юго-востоке Москвы 11-летний мальчик получил огнестрельное ранение в бедро из травматического оружия. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Ребенка госпитализировали.
Это не единственный инцидент со стрельбой в столице за последнее время. В апреле в центре Москвы, в доме в Товарищеском переулке, 77-летний пенсионер, злоупотребляющий алкоголем, в ходе ссоры выстрелил из двуствольного ружья «ИЖ-12» в своего 46-летнего сына.
Причиной конфликта стали упреки сына в пьянстве. Мужчина получил тяжелое ранение, от которого скончался. Возбудили уголовное дело.
Ранее жениха застрелили по дороге на собственную свадьбу.
