Двоих детей госпитализировали после падения с катера в Красногорске

03 мая 2026, 22:30

Фото: istockphoto/Motortion

В Павшинской пойме перевернулся катер, в результате чего двоих детей в возрасте двух и четырех лет госпитализировали. Ранее поступала информация о том, что из воды удалось спасти 12 человек.





Информированный источник сообщил Агентству городских новостей «Москва», что остальных спасенных с места происшествия в Красногорске медики предлагали доставить в больницу. Они отказались.



Все находившиеся на борту были в спасательных жилетах. Пострадавших подняли из воды спасатели и передали врачам.



Жертв удалось избежать.



