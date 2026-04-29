На Кубани задержали подозреваемого в убийстве 11-летней школьницы
11-летнюю девочку, которую накануне нашли погибшей на Кубани после четырех дней поисков, могли убить. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По его информации, подозреваемого задержали — им оказался 31-летний житель хутора Белый Александр М, который жил в нескольких километрах от дома ребенка.
Напомним, 24 апреля школьница пришла из школы домой и в районе 16:00 отпросилась у родителей погулять с подругами. Однако вечером она не вернулась, и семья забила тревогу.
С помощью волонтеров и собак удалось выйти на след пропавшей. К поискам привлекли около 700 человек, в том числе из других регионов. Накануне, 28 апреля, девочку нашли погибшей.
Читайте также: