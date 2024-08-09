Уголовное дело завели на мужчин, избивших пенсионера за слова о ЧВК «Вагнер»

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Уголовное дело возбуждено в отношении двух мужчин, которые силой вытолкали из московского автобуса 87-летнего пенсионера за его высказывания о ЧВК «Вагнер». Об этом правоохранительные органы сообщили в беседе с РИА Новости.
Ранее в Telegram-каналах распространилось видео, на котором двое мужчин, кричащие матом, заламывают руки пенсионеру, после чего силой выводят его из автобуса в Москве. Им показалось, что он негативно высказался о бойцах «Вагнера», когда автобус проезжал мимо мемориала, посвящённого им.
В результате полицейские, не составив протокол, отпустили пенсионера, а мужчин, сдавших его, задержали. Также пострадавших написал на них заявление об избиении.
После рассмотрения дела правоохранители возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.
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В результате полицейские, не составив протокол, отпустили пенсионера, а мужчин, сдавших его, задержали. Также пострадавших написал на них заявление об избиении.
После рассмотрения дела правоохранители возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.
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Анастасия Чинкова