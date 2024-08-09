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Уголовное дело завели на мужчин, избивших пенсионера за слова о ЧВК «Вагнер»

09 августа 2024, 22:39
Фото: iStock/Dzurag

Фото: iStock/Dzurag

Уголовное дело возбуждено в отношении двух мужчин, которые силой вытолкали из московского автобуса 87-летнего пенсионера за его высказывания о ЧВК «Вагнер». Об этом правоохранительные органы сообщили в беседе с РИА Новости.
Ранее в Telegram-каналах распространилось видео, на котором двое мужчин, кричащие матом, заламывают руки пенсионеру, после чего силой выводят его из автобуса в Москве. Им показалось, что он негативно высказался о бойцах «Вагнера», когда автобус проезжал мимо мемориала, посвящённого им.

В результате полицейские, не составив протокол, отпустили пенсионера, а мужчин, сдавших его, задержали. Также пострадавших написал на них заявление об избиении.



После рассмотрения дела правоохранители возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

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#вагнер
#пенсионер
#уголовное дело
#хулиганство
#избиение
Подростки изнасиловали четырехлетнюю девочку в детском саду Марселя
BFMTV: подростки изнасиловали четырехлетнюю девочку в детском саду Марселя
09 августа 2024, 23:16

Фото: istockphoto / TheaDesign

Несколько подростков изнасиловали четырехлетнюю девочку в детском саду французского Марселя, информирует телеканал BFMTV.
Инцидент произошел 2 августа в общественном центре, который включает в себя детский сад и молодежный клуб. Четырехлетняя девочка сообщила об издевавшихся над ней мальчиками, после чего ребенка отправили на медицинский осмотр в больницу.

Врачи обнаружили у девочки кровотечение в области паха. В данный момент с ребенком занимаются психологи.

Прокуратура Марселя начала предварительное расследование по факту изнасилования несовершеннолетней. Информация об обвиняемых по этому делу не разглашается.

Ранее суд в Мурманской области приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней дочери своей сожительницы.

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#психолог
#полиция
#больница
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При крушении пассажирского самолёта в Бразилии никто не выжил
Префектура Виньеду: при крушении самолёта никто не выжил
09 августа 2024, 22:47

Фото: iStock/Gudella

При крушении пассажирского лайнера в Бразилии никто не выжил. Об этом сообщил портал G1, ссылаясь на префектуру города Виньеда, где произошла трагедия.
Ранее сообщалось, что на борту самолёта находились 58 пассажиров четыре члена экипажа. Он следовал по маршруту Каскавель – Гуарульюс.

На опубликованных кадрах видно, как судно в какой-то момент начинает вращаться вокруг своей оси, постепенно снижаясь. После оно скрылось за лесным массивом, откуда раздался взрыв и пошёл густой чёрный дым. Что стало причиной крушения на данный момент неизвестно.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и спасатели, которые выясняют причины произошедшего и осматривают упавший самолёт.

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#бразилия
#самолет
#крушение
#погибший
#авария
#происшествия
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Названо число пассажиров разбившегося в Бразилии самолёта
На борту разбившегося в Бразилии самолёта было 58 пассажиров и 4 члена экипажа
09 августа 2024, 20:54

Фото: iStock/Diy13

На борту разбившегося в Бразилии пассажирского самолёта находились 58 пассажиров и четыре члена экипажа. Об этом сообщил новостной портал G1.
Отмечается, что самолёт, следовавший по маршруту Каскавель – Гуарульюс, упал недалеко от города Виньеду в штате Сан-Паулу.

В настоящее время на месте крушения работают сотрудники полиции и спасатели.

Ранее Telegram-каналы публиковали видео падения самолёта, рассчитанного на 68 пассажиров. На кадрах видно, что сначала он начал крутиться вокруг своей оси, постепенно снижаясь. После этого он скрылся из поля зрения очевидцев за лесным массивом. Затем оттуда начал подниматься густой чёрный дым.

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#самолет
#крушение
#бразилия
#пассажиры
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Суд арестовал экс-замгендиректора «Москонцерта» по делу о взятке
09 августа 2024, 20:47

Фото: iStock/Rawf8

Савеловский суд Москвы арестовал экс-замгендиректора «Москонцерта» Максима Шатковского по делу о взятке. Об этом РИА Новости сообщили в суде.
Отмечается, что решением суда ему, а также Владиславу Любичеву избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия Шатковский, ранее занимавший пост заместителя генерального директора ГБУК «Москонцерт» получил взятку, а его посредником был Владислав Любичев, занимавший тогда пост начальника хозяйственного отдела.

Суд установил срок ареста до 25 сентября текущего года.

Постановление пока не вступило в силу, поэтому его можно обжаловать в апелляционной инстанции.

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#суд
#москва
#взятка
#арест
#приговор
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Пассажирский самолёт упал в Бразилии – видео
Портал G1: в Бразилии упал пассажирский самолёт на 68 мест
09 августа 2024, 20:23

Фото: iStock/Diy1

В Бразилии упал пассажирский самолёт, вмещающий 68 человек. Об этом сообщает новостной портал G1.


Отмечается, что самолётом владеет авиакомпания Voepass Linhas Aéreas. В пятницу он вылетел из Каскавеля в Гуарульюс.

Трагедия произошла в населённом пункте Виньеда в штате Сан-Паулу.

На опубликованных очевидцами кадрах видно, как самолёт начинает кружиться вокруг своей оси, после чего скрывается за лесным массивом. На ряде кадров после этого виден чёрный густой дым, поднимающийся в небо.

В настоящее время отсутствует информация о пострадавших при крушении. Также неизвестно, сколько всего человек находилось на борту.

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#самолет
#бразилия
#крушение
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Мужчина обстрелял полицейских при проверке документов в Дагестане
09 августа 2024, 19:39

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Дагестане разыскивают мужчину, обстрелявшего полицейских при проверке документов. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.
Отмечается, что после инцидента со стрельбой двое сотрудников полиции были госпитализированы с ранениями.

В пресс-службе рассказали, что сотрудники полиции остановили автомобиль Лада Калина на трассе Хасавюрт-Тлох. Водителем оказался 41-летний Али Делимханов, уроженец Чечни. Когда полицейские попросили предоставить документы, он открыл по ним огонь и скрылся с места преступления.

Ранее сообщалось, что девятилетний житель Каспийска в Дагестане в шутку сообщил полиции о террористах в мечети. После этого мальчика поставили на учёт, а его родители теперь обязаны выплатить штраф.

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#дагестан
#полицейские
#стрельба
#розыск
#госпитализация
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Стало известно, сколько человек попали в больницы после обстрелов ВСУ в Курской области
Мурашко: в больницах находятся 55 пострадавших от обстрелов в Курской области
09 августа 2024, 19:14

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

55 человек, пострадавших от обстрелов в Курской области, находятся на стационарном лечении. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Среди них, по его данным, восемь детей.
«На стационарном лечении находятся 55 пострадавших при обстрелах украинскими националистами в Курской области, среди них восемь детей», — заявил Мурашко журналистам.
Ранее соообщалось, что боевики ВСУ угрожали расстрелом мирным жителям Курской области, если те будут выходить из своих домов. Как рассказал Владимир Севрюков из села Заолешенка, украинские военные повесили флаги на несколько зданий и оставили мирное население в качестве живого щита.

Также, по данным Forbes, оказалось, что в атаке на Курскую область принимают участие боевики 80-й бригады ВСУ, которая в 2022 году расстреливала пленных. Издание заявило, что подразделение вошло в Курскую область, на основании видео из социальных сетей. На кадрах видно колонну ВСУ, которая состоит из советской и американской техники. Сообщается, что подобный транспорт есть только у 80-й бригады.

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#транспорт
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#население
#всу
#вс рф
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В Москве пассажиры автобуса скрутили пенсионера за слова о ЧВК «Вагнер»
09 августа 2024, 18:29

Фото: iStock/Dzurag

В Москве пассажиры автобуса жёстко скрутили пенсионера, который, как им показалось, оскорбил бойцов ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».
Отмечается, что инцидент произошёл в районе Зарядья. Когда автобус проезжал мимо мемориала бойцам ЧВК, 87-летний пассажир Дмитрий Гринчий негативно высказался в адрес военных.

Это услышали другие пассажиры, которые жёстко скрутили пенсионера и силой вытолкали его из автобуса. После этого они передали его сотрудникам полиции. Однако в итоге задержаны были все трое.

После беседы с пенсионером полицейские, даже не составляя протокол, отпустили его. Однако Гринчий всё же написал заявление об избиении в отношении своих обидчиков.

Адвокат пенсионера сообщил, что у него зафиксированы следы от побоев, а после столкновения пропал слуховой аппарат стоимостью свыше 100 тысяч рублей.

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Появилось видео с раненым военкором Поддубным сразу после атаки дрона ВСУ

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#вагнер
#пенсионер
#москва
#автобус
#пассажиры
#инцидент
#полицейские
#чвк
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Появилось видео с раненым военкором Поддубным сразу после атаки дрона ВСУ
09 августа 2024, 17:37

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Окровавленный военкор ВГТРК Евгений Поддубный после атаки украинского дрона в Курской области вышел на дорогу в поисках помощи. Кадры публикует журналистка ВГТРК Ольга Скабеева.
«Человек — скала! Сам идёт. И даже ловит машину. Шеф, — говорит, — до больницы подбросишь? Просто невероятно!» — написала Скабеева в своем Telegram-канале.


По последним данным, сейчас Поддубного перевели из шокового зала в реанимацию ожогового отделения. Он дышит сам с помощью кислородной маски, имеет отменный аппетит и в серьезных операциях не нуждается.

Ранее сообщалось, что Поддубного спас местный житель, который ехал из города Суджи. Он был найден лежащим на обочине дороги.

Напомним, автомобиль военкора был атакован украинским дроном. Сначала считалось, что он погиб, однако позже появилась информация о том, что он ранен, но жив.

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