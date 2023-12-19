В центре Москвы загорелся автомобиль режиссёра Игоря Гринякина

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В пробке в центре Москвы вспыхнул автомобиль известного кинооператора и режиссёра Игоря Гринякина, об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
По информации СМИ, инцидент произошёл 18 декабря около шести часов вечера в пробке на Садовом кольце.
Незадолго до пожара, Гринякин высадил из машины пятерых дочерей. Все вместе они собирались на премьеру фильма в кинотеатр «Октябрь» на Новом Арбате.
На помощь к режиссёру пришли водители, стоявшие в пробке вместе с нми. Пожар удалось потушить с помощью четырёх огнетушителей.
Выяснилось, что в автомобиле загорелась проводка. Пламя охватило практически весь салон, однако, Гринякину удалось вовремя выбраться из машины, он не пострадал.
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Незадолго до пожара, Гринякин высадил из машины пятерых дочерей. Все вместе они собирались на премьеру фильма в кинотеатр «Октябрь» на Новом Арбате.
Выяснилось, что в автомобиле загорелась проводка. Пламя охватило практически весь салон, однако, Гринякину удалось вовремя выбраться из машины, он не пострадал.
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Евгения Парфентьева