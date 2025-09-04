В Ивановской области нашли останки ребенка спустя 24 года после пропажи
В Ивановской области полицейские обнаружили останки ребенка, который пропал 24 года назад. Об этом сообщает «Лента.ру».
Останки принадлежали мальчику, исчезнувшему в 2001 году. В последний раз его видели живым во дворе дома в Гавриловом Посаде. Целых 24 года местонахождение ребенка было неизвестным.
В районе исчезновения мальчика полицейские нашли череп. Генетическая экспертиза подтвердила, он принадлежит пропавшему ребенку. О том, что именно произошло с мальчиком, пока остается неизвестным.
