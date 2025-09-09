Сбежавший из екатеринбургского СИЗО террорист старательно заметает следы

09 сентября 2025, 14:36

Фото: iStock/SCM Jeans

В Екатеринбурге продолжаются поиски арестанта, внесённого в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, который сбежал из СИЗО-1 вместе с другим заключённым Александром Черепановым* в ночь на 1 сентября. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ ФСИН.