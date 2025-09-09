Сбежавший из екатеринбургского СИЗО террорист старательно заметает следы
В Екатеринбурге продолжаются поиски арестанта, внесённого в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, который сбежал из СИЗО-1 вместе с другим заключённым Александром Черепановым* в ночь на 1 сентября. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ ФСИН.
По данным издания, Иван Корюков* регулярно меняет внешний облик и переодевается в целях конспирации. Новые приметы беглеца: он может быть одет в чёрную спортивную куртку, синие спортивные штаны, чёрные кроссовки Nike и белую панаму с чёрными надписями. Также у него имеется щетина. Ранее сообщалось, что он может быть вооружён кухонным ножом, что повышает опасность для окружающих.
Второго сбежавшего – Александра Черепанова*, также признанного террористом, удалось задержать в ночь на 8 сентября всего в 14 километрах от СИЗО-1. По предварительным данным, он считается организатором побега.
Обоих арестантов задержали весной 2023 года после попытки поджога военкомата. Военный суд приговорил их к длительным тюремным срокам, и в СИЗО они, вероятно, ожидали этапирования в колонии строгого режима. Ночью 1 сентября Черепанов* и Корюков* покинули стены изолятора и скрылись.
Силовики объявили обоих в федеральный розыск. В настоящее время продолжаются активные поиски Ивана Корюкова*.
*внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга