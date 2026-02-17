На Кубани больной раком пришлось продавать свои вещи для продолжения лечения
На Кубани пациентке с раком яичников III стадии не выдали жизненно важный препарат стоимостью около 500 тысяч рублей. Женщине пришлось продавать личные вещи, чтобы продолжить лечение.
О ситуации сообщил Telegram-канал Kub Mash. Россиянка борется с заболеванием с 2022 года. Врачи назначили ей препарат «Линпарза» и предупредили, что терапию нельзя прерывать. Однако весной прошлого года лекарства не оказалось в поликлинике №3.
Пациентка самостоятельно искала средства на покупку таблеток. Позже она обратилась в суд с требованием компенсации к краевому Минздраву. В ведомстве пояснили, что закупки осуществляются в рамках выделенного финансирования. Суд встал на сторону женщины и обязал министерство выплатить ей полную сумму расходов.
