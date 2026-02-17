У детей появилась лихорадка после употребления пельменей из сети «ВкусВилл»
В Москве у двух школьников десяти и 15 лет после употребления пельменей с говядиной, купленных в сети «ВкусВилл», началась сильная лихорадка. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot проверка».
По информации издания, дети несколько суток находились в тяжелом состоянии. Вскоре после еды температура поднялась почти до 40 градусов, после чего их срочно госпитализировали. В течение двух дней врачи проводили инфузионную терапию и назначили антибиотики, а стабилизировать состояние удалось лишь на третьи сутки.
По результатам анализов поставили диагноз «сальмонеллез». Сейчас школьники продолжают оставаться под наблюдением медиков.
Родители направили в адрес магазина претензию. «ВкусВилл» вернул деньги за покупку и пообещал провести внутреннюю проверку. По данным Shot, производителем партии пельменей выступает ООО «Гурман», ранее компании выносили предостережение из‑за обнаружения инородного предмета в замороженном полуфабрикате.
