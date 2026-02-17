У детей появилась лихорадка после употребления пельменей из сети «ВкусВилл»

17 февраля 2026, 11:26

Shot: московских школьников лихорадит после пельменей из сети «ВкусВилл»

Фото: istockphoto/tbralnina

В Москве у двух школьников десяти и 15 лет после употребления пельменей с говядиной, купленных в сети «ВкусВилл», началась сильная лихорадка. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot проверка».