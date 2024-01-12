На Кубани дети стали зрителями новогоднего шоу с эротическими сценами

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Полицейские начали проверку после того как на сцене ДК на Кубани представили новогодний спектакль с эротическими сценами, зрителями которого стали дети. Об этом сообщили в управлении МВД России по Краснодарскому краю.
Отмечается, что правоохранительные органы увидели на просторах интернета видеоролик театральной постановки новогоднего спектакля, в котором имитируются сцены эротического характера. При этом, в зале находилось большое количество детей.
Спектакль состоялся на сцене Дома культуры села Шабельское. Спектакль предназначался только для аудитории, достигшей возраста 18 лет. На фоне инцидента глава населённого пункта, артисты и организаторы представления уволились.
В настоящее время полиция проводит проверку для выяснения всех деталей произошедшего, а также того, как на взрослое представление попали несовершеннолетние.
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Спектакль состоялся на сцене Дома культуры села Шабельское. Спектакль предназначался только для аудитории, достигшей возраста 18 лет. На фоне инцидента глава населённого пункта, артисты и организаторы представления уволились.
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Анастасия Чинкова