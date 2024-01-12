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На Кубани дети стали зрителями новогоднего шоу с эротическими сценами

Полиция проводит проверку новогоднего шоу с эротическими сценами в ДК на Кубани
12 января 2024, 20:19
Фото: iStock/MarioLisovski

Фото: iStock/MarioLisovski

Полицейские начали проверку после того как на сцене ДК на Кубани представили новогодний спектакль с эротическими сценами, зрителями которого стали дети. Об этом сообщили в управлении МВД России по Краснодарскому краю.
Отмечается, что правоохранительные органы увидели на просторах интернета видеоролик театральной постановки новогоднего спектакля, в котором имитируются сцены эротического характера. При этом, в зале находилось большое количество детей.

Спектакль состоялся на сцене Дома культуры села Шабельское. Спектакль предназначался только для аудитории, достигшей возраста 18 лет. На фоне инцидента глава населённого пункта, артисты и организаторы представления уволились.


В настоящее время полиция проводит проверку для выяснения всех деталей произошедшего, а также того, как на взрослое представление попали несовершеннолетние.

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Умер поэт Лев Рубинштейн, которого сбила машина в центре Москвы
12 января 2024, 20:36

Фото: РИА Новости / Сергей Пятаков

Поэт Лев Рубинштейн скончался в больнице спустя четыре дня после того, как был сбит машиной возле своего дома на 77 году жизни. Об это сообщает телеграм-канал Shot.

Рубинштейна сбили 8 января на улице Образцова, когда он переходил дорогу по пешеходному переходу. Поэт получил сильные травмы сильный ушиб мозга, раздробленный таз, переломы ключицы, лонной кости, крестца, височной и скуловой костей, а также множество переломов рёбер. Мужчина был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии, врачи давали неутешительный прогноз.

19 февраля Льву Рубинштейну должно было исполниться 77 лет.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», ему грозило до 2 лет ограничения свободы. Но, теперь дело, вероятнее всего будет переквалифицировано на более тяжкое, а срок наказания может вырасти до пяти.

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#смерть
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Подмосковные спасатели извлекли водителя из искорёженной в ДТП машины
12 января 2024, 20:33

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса помогли пострадавшему в ДТП, которое произошло на 52-м км автотрассы М-4 «Дон» в городском округе Домодедово. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Как рассказали свидетели, из-за скользкого дорожного покрытия столкнулись легковушка и тягач. От удара автомобиль отбросило к отбойнику и развернуло поперёк дороги. 62-летний водитель получил множественные травмы и к моменту прибытия спасателей находился внутри, зажатый искорёженными конструкциями», – рассказал замначальника пожарно-спасательной части-214 Дмитрий Лизнёв.
По его словам, с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента пострадавшего извлекли из автомобиля и передали врачам медицины катастроф для госпитализации.

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#подмосковье
#московская область
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В Лосино-Петровском оперативно устранили утечку холодной воды
12 января 2024, 19:36

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В Лосино-Петровском в кратчайшие сроки удалось устранить утечку в сетях холодного водоснабжения на Петровском бульваре. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Утечка произошла на чугунном водоводе, из-за чего упало давление в котельных городского округа. Водоснабжение социально значимых объектов и основной части многоквартирных жилых домов специалисты восстановили в течение двух часов, благодаря чему удалось избежать массового отключения от водоснабжения. На время аварийно-восстановительных работ жителям организовали подвоз воды», – рассказали в министерстве.
Там уточнили, что работы осложнялись глубиной залегания водопровода, которая превышала 4 м, близостью силового кабеля, а также резким снижением температуры с 0 до -14°С. Повреждённый участок трубопровода демонтировали и заменили двухметровой стальной вставкой.

Работы выполнили сотрудники «Лосино-Петровского водоканала». Как отметили в подмосковном МинЖКХ, работа аварийно-восстановительной бригады была бы менее эффективной и оперативной без новой спецтехники, которая поступила в организацию в прошедшем году при финансовой поддержке правительства Московской области.

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#лосино-петровский
#водоснабжение
#подмосковье
#московская область
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Рецидивист попытался задушить свою начальницу в российском морге
В Петербурге сотрудник ритуальных услуг пытался задушить свою начальницу в морге
12 января 2024, 19:32

Фото: istock / artolympic

​В Санкт-Петербурге 40-летний сотрудник ритуальных услуг пытался задушить свою руководительницу. Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу Росгвардии города.

По информации ведомства, утром в пятницу, 12 января между мужчиной и его 37-летней начальницей развязался словесный конфликт. В ходе перепалки работник напал на женщину, схватил ее за шею и начал душить. Женщина практически сразу обратилась в травмпункт, где ей оказали необходимую помощь.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали нападавшего на месте инцидента и доставили в отдел полиции для разбирательства. Сообщается, что ранее мужчина был судим за умышленное причинение вреда здоровью, кражу и грабеж.

По данным «Фонтанки», происшествие случилось в здании морга на улице Вавиловых.

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#происшествие
#помощь
#конфликт
#женщина
#мужчина
#грабёж
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Суд оштрафовал музыкальный телеканал из-за показа старого клипа группы «Танцы Минус»
Музыкальный телеканал оштрафовали за ЛГБТ*-пропаганду в клипе «Танцев Минус»
12 января 2024, 19:10

Фото: iStock/gorodenkoff

Российский музыкальный телеканал оштрафовали за показ в эфире старого клипа группы «Танцы Минус». Об этом сообщается на официальном портале столичных судов общей юрисдикции.
Отмечается, что летом 2023 года телеканал в дневном эфире транслировал клип популярной в 1990-х годах группы «Танцы Минус» на песню «Город-сказка». В нём есть 9-секундный отрезок, в котором показан поцелуй двух девушек. При этом маркировка на видеоролике стояла 12.

Адвокат ответчика пыталась доказать, что девушки изображали любовь к России и связь между главными российскими городами Москвой и Санкт-Петербургом. Однако это объяснение не убедило судью изменить решение.

В итоге телеканал признали виновным по статье о распространении среди несовершеннолетней аудитории контента, демонстрирующего нетрадиционные сексуальные отношения.

Таганский суд Москвы оштрафовал канал на 1 миллион рублей.

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*организация признана экстремистской и запрещена на территории России
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#музыка
#телевидение
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Мать выдумала рак у маленькой дочери и побрила её налысо, чтобы получить деньги
12 января 2024, 19:01

Фото: istockphoto/Wavebreakmedia

Американка выдумала рак и другие заболевания у 7-летней дочери, чтобы получить пожертвования.
Daily Mail пишет, что в 2017 году 41-летняя Памела Рид из Огайо в первый раз соврала, что у ее дочери, Адди Рэй, острый миелоидный лейкоз.

Женщина подделывала документы о болезни и создала страницу в соцсети, где рассказывала о борьбе с несуществующим заболеванием.

По словам Рид. Рэй страдает от частых судорог, а в будущем ей нужно имплантировать порт-систему, чтобы получать лекарства без введения игл. Также женщина придумала, что у девочки апластическая анемия. И добавила, что Рэй не видит правым глазом.

Мать побрила дочь налысо, в больницах заставляла девочку проходить обследования и сдавать анализы крови. Ребёнок пропустил более 280 часов занятий в школе.

Рид в это время собирала пожертвования и тратила на свои нужды. Обман раскрыли в январе. Школьная медсестра обнаружила, что девочка видит правым глазом.

Потом стало известно, что Рэй никогда не болела. Рид была арестована и помещена в окружную тюрьму. Она выпущена под залог в размере 50 тысяч долларов (4,4 млн рублей).

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#дети
#болезни
#новости
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В Москве горит склад с нераспроданными новогодними елками
12 января 2024, 18:48

Фото: iStock/Matt277

В столице возле Москвы-Сити разгорелся крупный пожар на складе с нераспроданными искусственными елками. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, склад с нераспроданными ёлками горит в Шмитовском проезде. По некоторым данным, в здании при пожаре обрушилась кровля. В настоящее время пожарные уже ликвидировали открытое горение.

Ранее стало известно, что при пожаре в московской квартире погибли трое взрослых и ребёнок. Возгорание произошло в квартире на улице Академика Комарова в столичном районе Марфино. В результате трагедии погибли трое взрослых и один ребёнок. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Накануне в Москве также вспыхнул пожар в здании площадью тысяча квадратных метров. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

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#возгорание
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#дома
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В Челябинской области на горнолыжном курорте мальчик получил тяжелую травму
12 января 2024, 18:23

Фото: istockphoto/Milan Krasula

6-летний ребенок получил тяжелую травму, упав с горнолыжного подъёмника.
РИА Новости пишет, что ребёнка госпитализировали в реанимацию после посещения горнолыжного курорта в Миасском городском округе Челябинской области. Сообщается, что ЧП случилось на курорте «Солнечная долина»: ребенок упал на спуске с подъемника, а его шарф закрутился в барабан.

Ребенка госпитализировали в реанимационном отделении медучреждения.

Возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья.
Прокуратура организовала проверку по факту травмирования.

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#происшествие
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При пожаре в Москве погибли трое взрослых и ребёнок
При пожаре в квартире в столичном Марфино погибли трое взрослых и ребёнок
12 января 2024, 18:21

Фото: iStock/Distortion Media

При пожаре в московской квартире погибли трое взрослых и ребёнок. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Возгорание произошло в квартире на улице Академика Комарова в столичном районе Марфино.

В результате трагедии погибли трое взрослых и один ребёнок.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти трёхлетнего ребёнка при пожаре в садовом доме в Челябинской области. Происшествие случилось 8 января. Предварительно сообщалось, что возгорание произошло из-за короткого замыкания проводки.

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