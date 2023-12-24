В Санкт-Петербурге скончался ребёнок, который получил травму в квартире

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Питерские врачи не смогли спасти жизнь ребёнку, госпитализированного в одну из больниц Колпинского района.
«Фонтанка» пишет, что ребёнок травмировался в квартире. По словам родителей, ребёнок упал с дивана на ковер и ударился затылком.
24 декабря ребёнку вызвали скорую помощь на бульвар Трудящихся в Колпино. 10-месячного мальчика доставили в 22-ю городскую больницу в состоянии клинической смерти.
Врачи не смогли спасти жизнь ребёнку.
Известно, что малыш рос в полной и благополучной семье.
Ранее сообщалось, что неизвестный устроил стрельбу в торговом центре в штате Флорида в США, сообщила полиция города Окала. В результате один человек погиб, а одну пострадавшую доставили в больницу для оказания ей медицинской помощи.
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24 декабря ребёнку вызвали скорую помощь на бульвар Трудящихся в Колпино. 10-месячного мальчика доставили в 22-ю городскую больницу в состоянии клинической смерти.
Известно, что малыш рос в полной и благополучной семье.
Ранее сообщалось, что неизвестный устроил стрельбу в торговом центре в штате Флорида в США, сообщила полиция города Окала. В результате один человек погиб, а одну пострадавшую доставили в больницу для оказания ей медицинской помощи.
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Мария Фирсова