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В Санкт-Петербурге скончался ребёнок, который получил травму в квартире

24 декабря 2023, 17:55
Фото: istockphoto/AgFang

Фото: istockphoto/AgFang

Питерские врачи не смогли спасти жизнь ребёнку, госпитализированного в одну из больниц Колпинского района.
«Фонтанка» пишет, что ребёнок травмировался в квартире. По словам родителей, ребёнок упал с дивана на ковер и ударился затылком.

24 декабря ребёнку вызвали скорую помощь на бульвар Трудящихся в Колпино. 10-месячного мальчика доставили в 22-ю городскую больницу в состоянии клинической смерти.


Врачи не смогли спасти жизнь ребёнку.

Известно, что малыш рос в полной и благополучной семье.

Ранее сообщалось, что неизвестный устроил стрельбу в торговом центре в штате Флорида в США, сообщила полиция города Окала. В результате один человек погиб, а одну пострадавшую доставили в больницу для оказания ей медицинской помощи.

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#происшествие
#дети
#новости
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В Дании тысячи ботинок выбросило на пляжи
24 декабря 2023, 18:15

Фото: istockphoto/Natalia Bushkevich

На севере Дании тысячи ботинок выбросило на пляжи после того, как судно компании A.P. Moller-Maersk (Maersk) потеряло 46 контейнеров с товарами во время шторма «Пиа».
Датский телеканал DR сообщает, что судно Mayview двигалось из немецкого города Бремерхафен в польский Гданьск. На Европу обрушился шторм. Из-за этого 22 декабря в Северном море потеряли 46 контейнеров с товарами.

Помимо обуви на пляжи выбросило медицинское оборудование и колеса для тачек.

Ранее сообщалось, что ураганный ветер частично сорвал крышу жилого дома в Сочи и вырвал с корнями более шести десятков деревьев, сообщает РИА Новости. Мэр города Алексей Копайгородский призвал местных жителей не выходить на улицу и остаться дома.

Один человек уже погиб, его придавило упавшим деревом. По информации Telegram-канала SHOT, трагедия произошла поздним вечером в субботу, 23 декабря, на сочинской улице 60-летия ВЛКСМ, пешеход погиб на месте от полученных травм.

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#новости
#море
#происшествие
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В Москве в убийстве двух девушек подозревают гражданина Узбекистана
24 декабря 2023, 18:05

Фото: istockphoto/ohishiistk

За сутки в столице нашли тела двух девушек. В убийствах подозревают гражданина Узбекистана.
Baza пишет, что труп первой жертвы, 25-летней Влады, нашли в доме на Мукомольном проезде. Вечером 23 декабря жители дома услышали крики о помощи и позвонили в полицию. В это же время Влада успела позвонить подруге по видеосвязи. Она сказала, что её убивают.

Правоохранители оперативно приехали по вызову. Спасатели вскрыли дверь квартиры, но было поздно. Внутри квартиры лежал труп девушки. Вместе с ней в квартире находился Алексей Варакин. Предварительно сообщается, что он пришёл к знакомой и во время конфликта ударил Владу в шею.

На допросе Варакин признался в убийстве ещё одной девушки. По его словам, он убил её несколько дней назад в гостинице на востоке столицы.

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#происшествие
#новости
#убийство
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На Алтае 15 человек, включая детей, обратились к медикам после посещения кафе
24 декабря 2023, 17:02

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Пятнадцать человек, в том числе трое детей, обратились к медикам после посещения кафе в Заринске Алтайского края. Об этом РИА Новости сообщила помощник прокурора края Мария Антошкина.
Сообщается, что у всех пострадавших есть жалобы на плохое самочувствие. По факту инцидента проводится проверка.

Прокурору Заринска также поручено взять ситуацию на особый контроль и предпринять необходимые меры.

Ранее сообщалось, что в Братске в кафе, где отравились шаурмой 103 человека, обнаружена сальмонелла. Минздрав Иркутской области сообщил о 103 пострадавших. Из них 46 находятся в больнице, включая 9 детей. Все они отравились шаурмой. Помимо сальмонеллы проверка показала, что в кафе нарушили техпроцесс готовки.

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#минздрав
#проверка
#жалобы
#кафе
#видео
#контроль
#меры
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В Санкт-Петербурге мужчина потушил снегом загоревшуюся женщину
24 декабря 2023, 16:15

Фото: istockphoto/MangTeng

В Санкт-Петербурге прохожий мужчина снегом тушил женщину, которая начала гореть.
В Telegram-канале РЕН ТВ сообщается, что пострадавшую после инцидента госпитализировали со множеством ожогов. Женщина состояла на учете в психоневрологическом диспансере. По слова её матери, две недели назад дочери пришла выписка из налоговой с большим долгом.

По мнению женщины, именно большой долг мог спровоцировать обострение состояния. Сообщается, что пострадавшая нигде не работала.

Ранее сообщалось, что 30 машин и нежилой дом сгорели на автостоянке в центре Читы. Возгорание произошло на улице Костюшко-Григоровича, в районе пересечения с Красноармейской. В результате были уничтожены нежилой двухквартирный дом, автостоянка на общей площади 700 квадратных метров и 30 автомобилей.

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#санкт-петербург
#происшествие
#пожар
#новости
#люди
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В Нижнем Новгороде пропала 14-летняя девочка, ушедшая из дома без верхней одежды
24 декабря 2023, 16:06

Фото: istockphoto/Andrey Zhuravlev

В Нижнем Новгороде почти сутки ищут 14-летнюю девочку, которая ушла из дома без верхней одежды.
«НГС» сообщает, что 23 декабря 14-летняя Мария Романова ушла из дома на улице 40 лет Победы в одном платье. В руках она несла большие пакеты. Позже выяснилось, что в пакетах были пуховик и рюкзак.

Ориентировка на несовершеннолетнюю опубликована в группе поискового отряда «Рысь» во «ВКонтакте».

Сообщается, что в последний раз близкие заметили школьницу днём 23 декабря.

Сегодня волонтеры опубликовали в соцсетях новое фото с камеры видеонаблюдения. Там видно, что девушка уже одета в черный пуховик.

Поиски продолжают.

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#происшествие
#новости
#нижний новгород
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В Подмосковье на берегу Москвы-реки обнаружен гранатомет с боеприпасом
24 декабря 2023, 15:37

Фото: iStock/Diy1

Гранатомёт иностранного производства с боеприпасом внутри обнаружен на берегу Москвы-реки в Подмосковье. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
По данным источника, оружие с иностранной маркировкой увидел житель села Рыболово Раменского городского округа, в результате чего мужчина вызвал сотрудников экстренных служб. В процессе осмотра было установлено, что внутри гранатомета находится боеприпас.

На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства попадания гранатомета в село. Оружие отправлено на дополнительную экспертизу.

Ранее сообщалось, что граната Ф-1 была обнаружена в электрощитовой в жилом доме, который расположен на западе российской столицы. Как стало известно, дом расположен на Большой Филевской.

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Фсиновец из Питера заставил третьеклассницу раздеться на камеру и прислать ему видео

Число погибших в результате ударов Израиля по Газе превысило 20,4 тысяч
#оружие
#дом
#боеприпас
#граната
#село
#мужчина
#дома
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Число погибших в результате ударов Израиля по Газе превысило 20,4 тысяч
24 декабря 2023, 15:27

Фото: iStock/tiero

Число жителей сектора Газа, которые погибли с начала эскалации конфликта в результате ударов Израиля, превысило 20,4 тысяч. Об этом сообщил Минздрав анклава.
По информации ведомства, более 54 тысяч человек пострадали.

Ранее сообщалось, что число жителей сектора Газа, погибших в результате ударов Израиля, возросло до 18,6 тысяч.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#операция
#израиль
#армия
#человек
#конфликт
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Фсиновец из Питера заставил третьеклассницу раздеться на камеру и прислать ему видео
SHOT: Фсиновец из Питера заставил девочку раздеться на камеру и прислать видео
24 декабря 2023, 13:20

Фото: iStock/SB Arts Media

Сотрудник ФСИН из Санкт-Петербурга под угрозами заставил девятилетнюю девочку раздеться на камеру и отправить ему видео. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что на днях третьеклассница рассказала своей маме о том, что два месяца назад незнакомый мужчина начал общение с ней в мессенджере. Переписка длилась месяц, на регулярной основе 36-летний мужчина общался с девочкой на пошлые темы.

В прошлом месяце он стал запугивать третьеклассницу вымышленными угрозами и заставил её раздеться на камеру и отправить ему видео. Пострадавшая девочка сделала это и долго боялась рассказывать семье.

Шокированная мать передала всю информацию сотрудникам правоохранительных органов. Педофилом оказался 36-летний старший прапорщик — сотрудник отдела охраны одной из исправительных колоний на территории Санкт-Петербурга. Извращенец признал свою вину.

Возбуждено несколько уголовных дел. Преступнику грозит более двадцати лет тюремного срока.

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#санкт-петербург
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В Петербурге мигранта подозревают в изнасиловании четвероклассницы
24 декабря 2023, 13:18

Фото: istockphoto/Stivog

В Санкт-Петербурге задержан 44-летний мигрант из Узбекистана.
Мужчину подозревают в изнасиловании ученицы четвертого класса, пишет 78.ru.

Сообщается, что обвиняемый совершил нападение на девочку 18 декабря в арке дома на Пушкинской улице. Мигрант надругался над 9-летней школьницей.

Мать девочки, узнав о случившемся, обратилась в полицию. Оперативники вычислили и задержали гражданина Узбекистана.

Сейчас он находится в изоляторе.

Ранее сообщалось, что в Калининском районе Санкт-Петербурга задержаны трое несовершеннолетних за серию нападений на дворников-мигрантов. «78.ru» сообщает, что трое питерских подростков нападали на дворников, избивали мужчин и распыляли перцовые баллончики. Всё это подростки снимали на видео и выкладывали в сеть.

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#дети
#полиция
#происшествие
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