Под Рязанью ввели режим ЧС из-за крупного пожара

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В двух селах Спасского района Рязанской области возникла угроза жилым домам из-за крупного пожара, в муниципалитете вводится режим ЧС. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в своем телеграм-канале. По его данным, в регионе сохраняется пятый класс пожарной опасности.
«В результате горения сухой травы возникла угроза жилым домам в селах Воскресеновка и Ижевское в Спасском районе. Вводим в районе режим ЧС», — написал он.Ранее региональное ГУ МЧС сообщало, что из-за загоревшейся сухой травы сгорели 10 домов в селе Воскресенковка, семь нежилых и три сезонного проживания.
Малков также добавил, что последние три дня сильный ветер рвет провода, и от искр вспыхивает сухая трава. Спасатели ликвидировали за сутки уже 62 подобных пожара.
Тяжелая обстановка, по данным главы региона, складывается в Спасском, Шиловском и Рязанском районах.
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