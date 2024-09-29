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Под Рязанью ввели режим ЧС из-за крупного пожара

Малков: в Спасском районе ввели режим ЧС из-за угрозы двум селам от пожара
29 сентября 2024, 18:40
Фото: iStock/Gilitukha

Фото: iStock/Gilitukha

В двух селах Спасского района Рязанской области возникла угроза жилым домам из-за крупного пожара, в муниципалитете вводится режим ЧС. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в своем телеграм-канале. По его данным, в регионе сохраняется пятый класс пожарной опасности.
«В результате горения сухой травы возникла угроза жилым домам в селах Воскресеновка и Ижевское в Спасском районе. Вводим в районе режим ЧС», — написал он.
Ранее региональное ГУ МЧС сообщало, что из-за загоревшейся сухой травы сгорели 10 домов в селе Воскресенковка, семь нежилых и три сезонного проживания.



Малков также добавил, что последние три дня сильный ветер рвет провода, и от искр вспыхивает сухая трава. Спасатели ликвидировали за сутки уже 62 подобных пожара.

Тяжелая обстановка, по данным главы региона, складывается в Спасском, Шиловском и Рязанском районах.

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#рязанская область
Избившая ребенка за просьбу вести урок на русском языке педагог получила штраф
В Ташкенте избившая русскоязычного ученика педагог получила штраф
29 сентября 2024, 18:39

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Ташкенте суд оштрафовал Озоду Равшанову — учительницу, которая избила русскоязычного ученика за просьбу вести урок на русском языке. Об этом информирует gazeta.uz.
Суд признал женщину виновной по административным статьям об оскорблении и умышленном причинении легкого телесного повреждения. Уточняется, что Равшанова должна заплатить штраф 6,8 миллиона сумов (примерно 49,5 тысячи рублей) в пользу государства.

В настоящее время фигурантка дела находится под стражей по делу об избиении замдиректора учебного заведения, в которой учится ее дочь, а также за грубое сопротивление прибывшим на задержание правоохранителям.

Напомним, инцидент произошел в школе №188 Чиланзарского района Ташкента. Учительница, заменявшая педагога русского языка, находилась в учреждении на испытательном сроке. Свою вину ​она отказалась признавать.

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Под песню «В последний раз»: россиянка погибла в Грузии, упав в подземный переход
SHOT: Российская туристка погибла в Тбилиси, упав в подземный переход
29 сентября 2024, 18:12

Фото: iStock/Alexandr Lebedko

Туристка из РФ погибла в Грузии, оступившись и упав в подземный переход. Девушка перед смертью гуляла и пела песню «В последний раз», снимая себя и подругу на видео. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Арина Г. приехала в Тбилиси вместе с друзьями. В злополучный день она гуляла с подругой по центру города и пели песню «В последний раз».

Вдруг девушка оступилась и упала в подземный переход на площади Первой Республики. Подруга вызвала скорую, пострадавшую россиянку госпитализировали. У неё зафиксировали перелом основания черепа.

Арина умерла в больнице на прошлой неделе. В память о девушке в подземном переходе появился мемориал с цветами. Известно, ​что ​туристка жила в Москве.

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Психиатрическое «секс-турне»: Как девушки попадали в руки к приезжему серийному убийце проституток
29 сентября 2024, 18:08

Фото: iStock/tiero

Молодая 25-летняя девушка в один из вечеров позвонила своей подруге по видеосвязи и начала кричать: «Меня убивают!». Она зажимала рукой рану на шее, а на заднем плане мелькал силуэт неизвестного мужчины.
Подруга оперативно вызвала наряд полиции в элитный ЖК в районе Москва-Сити, где девушка снимала квартиру. Однако, когда правоохранители прибыли на место, было уже слишком поздно – безжизненное тело девушки лежало на кровати, на нём были видны ножевые ранения. Смерть наступила от кровопотери.

Долго искать убийцу полицейским не пришлось, поскольку он стоял рядом. Без каких-либо прелюдий 37-летний Алексей Варакин заявил, что убил девушку. Этот мужчина уже был знаком оперативникам, поскольку имел вполне впечатляющий список дел в базе. Он оказался серийным убийцей проституток.

Жертва из хорошей семьи

В ходе допроса Алексей рассказал, что познакомился с девушкой на сайте для секс-свиданий. Они обговорили место встречи и цену. Прибыв на съёмную квартиру к девушке Варакин был уже готов к весёлому вечеру, но в какой-то момент она, по его словам, сказала несколько нелицеприятных слов в его адрес. Это разозлило мужчину и он схватился за нож.

Фото: iStock/Asian

Правда, близкие родственники девушки даже слышать не хотят о том, что она оказывала интимные услуги в Москве. Она была уроженкой Краснодара и воспитывалась в хорошей семье. Всегда одаривала маму дорогими подарками, однако было непонятно, откуда она брала на них деньги. В своих соцсетях девушка как-то опубликовала сертификат об обучении грумингу (уход за собаками – ред.).

Подруга погибшей рассказала KP.RU, что девушка действительно выучилась на грумера, поскольку всю жизнь очень любила животных, переводила деньги в приюты, а в Краснодаре ухаживала за животными в качестве волонтёра. Однако по этой специальности она никогда не работала, впрочем как и мастером маникюра, на которого также успешно отучилась.

Вместо работы она предпочитала путешествовать. В её списке посещённых городов и стран числятся Дубай, Берлин, Австрия, Мексика, Франкфурт и другие.

Маньяк убивал проституток, если у него не получалось заняться с ними сексом
Маньяк убивал проституток, если у него не получалось заняться с ними сексом

Подруга девушки убеждена, что информация о подработках в интим-сфере – это фейк. По её словам, убитая хорошо владела английским и китайским языками, была переводчиком, мечтала самостоятельно, без ипотеки купить квартиру.

Впрочем, в этом деле много загадок, которые ещё предстоит разгадать.

Первые убийства и психиатрическая лечебница

Девушка была далеко не единственной жертвой Алексея Варакина. В апреле 2010 года он убил сразу двух проституток в Петербурге. Тогда мужчина приехал в северную столицу из родного Узбекистана. После совершения убийства 23-летнему парню грозило пожизненное заключение, однако психиатры признали его невменяемым, поэтому суд направил его на принудительное лечение.

Через несколько лет мать Варакина упросила, чтобы его перевели в такое же заведение, но в Узбекистане. А в 2021 году местные психиатры вынесли вердикт, что он полностью безопасен для общества и выпустили его из лечебницы.

Женщина не занималась сексом два года из-за страха перед Богом и стала порнозвездой
Женщина не занималась сексом два года из-за страха перед Богом и стала порнозвездой

Еще одна жертва серийного убийцы

В 2023 году Алексей вернулся в Россию. Но девушка, о которой шла речь в начале, стала не третьей, а уже четвёртой его жертвой.

Фото: iStock/Tero Vesalainen

За два дня до знакомства с ней он назначил встречу с 40-летней женщиной, с которой договорился об интиме в одной из гостиниц Москвы. Однако встреча пошла не по плану – женщина слишком много выпила и стала отказываться от секса, после чего он убил её.

Родственники убитой, как и в первом случае, узнали о роде занятий женщины только из новостей.

Бывшая свекровь рассказала, что у погибшей остался сын, которому сейчас 11 лет. Он пока не знает о смерти матери, поскольку свекровь сама до сих пор не может прийти в себя «после такой грязи о ней».

Также известно, что несколько лет назад в семье женщины произошла трагедия – в пожаре погибли две её дочери. После этого она переехала в Москву. Здесь, судя по фото из соцсетей, она увлекалась чрезмерным употреблением алкоголя и различными секс-вечеринками. На одной из них, по всей видимости, и произошло знакомство с будущим убийцей.

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Пропавшего в Ленобласти 6-летнего мальчика нашли при помощи БПЛА с тепловизором
29 сентября 2024, 17:25

Фото: iStock/seregalsv

В Ломоносовском районе Ленинградской области при помощи БПЛА с тепловизором удалось найти пропавшего 6-летнего мальчика. Об этом сообщает региональный поисковый отряд «Лиза Алерт». Ребенка искали с 28 сентября.
По информации отряда, мальчик пропал накануне в СНТ «Балтиец-3», после чего на его поиски отправились около 50 волонтеров, а также беспилотник, оснащенный тепловизором. Именно с его помощью получилось отыскать ребенка в лесу около полуночи.

Ребенка успешно эвакуировали в безопасное место, подробности о его состоянии уточняются.

Ранее сообщалось, что в Омской области спустя неделю поисков нашли пропавшую 72-летнюю пенсионерку, бабушка лежала без сознания в погребе. Отмечалось, что старушку избил и бросил в погреб 41-летний рецидивист из-за тысячи рублей и телефона.

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Экс-замглавы Минобороны РФ Булгаков мешает следствию по делу о мошенничестве
29 сентября 2024, 16:38

Фото: РИА Новости/Алексей Ерешко

Бывший заместитель министра обороны России генерал Дмитрий Булгаков мешает следствию по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает ТАСС. Вместе с ним, отмечается, расследованию препятствуют и другие фигуранты.
«Согласно процессуальной позиции, фигуранты препятствуют установлению истины по делу, намерены затруднить ход расследования, сбор и закрепление доказательственной базы», — говорится в документах.
В материалах таже указано, что фигуранты могут сбежать в том числе за границу, продолжить свою преступную деятельность и сообщить другим участникам важные для дела сведения.

По информации агентства, вместе с Булгаковым в деле фигурируют его однокурсник Геннадий Селезнев и гендиректор «Нева-Балт СПб» Герман Яковлев. Всем им вменяют в вину мошенничество в особо крупном размере при заключении контрактов на установку и настройку систем освещения в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге.

По данным следствия, генерал привлек к этим работам подконтрольную ему фирму, которая существенно завысила стоимость. Причиненный ущерб оценивают в 50 млн рублей.

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На хоккеистов завели уголовные дела за драку на льду с командой ФСБ
На пятерых хоккеистов завели уголовные дела за потасовку на льду с командой ФСБ
29 сентября 2024, 16:14

Фото: iStock/nito100

В Биробиджане возбудили уголовное дело на пятерых игроков любительской хоккейной команды «Тафгай», которые во время матча подрались с игроками из сборной местного управления ФСБ. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Хоккейный матч состоялся в городе Еврейской автономной области весной этого года. В какой-то момент соперники подрались на льду по неизвестной причине.

Согласно информации источника, потасовки на хоккейных соревнованиях происходят нередко, зачастую зачинщиков наказывают штрафными минутами на скамейке запасных. В этот раз сразу после матча пятерых игроков любительской команды оштрафовали и арестовали на пятнадцать суток. Их также дисквалифицировали за потасовку.

Спустя некоторое время на игроков «Тафгая» возбудили уголовное дело, у трех из них взяли подписки о невыезде. Уточняется, что им может грозить семь лет лишения свободы.

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В Башкирии завели дело после избиения подростками пожилого мужчины
29 сентября 2024, 15:53

Фото: iStock/Akintevs

Следственное управление СК России по Башкирии возбудило уголовное дело после информации об избиении пожилого мужчины подростками в городе Октябрьский. Об этом говорится в Telegram-канале управления.
Отмечается, что в доступе ведомства оказались «кадры, на которых группа молодых людей избивает пожилого мужчину». В конфликт вмешалась женщина, которая проходила мимо, после чего злоумышленники скрылись.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о групповом хулиганстве. В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что неизвестный три раза ударил пенсионерку кулаком по лицу, продававшую цветы около магазина в Ульяновске. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Помощь коллегам в выходной обернулась для женщины гибелью: В кафе ворвался обезумевший от запаха сосед
29 сентября 2024, 14:55

Фото: istock / Diy1

Весной этого года в Сыктывкаре произошла трагедия, унесшая жизнь 30-летней Алисы Р., сотрудницы суши-магазина. Женщина скончалась на рабочем месте от множественных ножевых ранений, нанесенных мужчиной, проживавшим над заведением.
Подробности трагичного случая — в материале «Радио 1».

Запах — повод для убийства

Россиянин неоднократно жаловался на неприятный запах, исходящий из кухни суши-бара, и даже устраивал скандалы работникам заведения. Будучи недовольным запахом, проникающим в его квартиру, он решился на радикальные меры.

Алиса была не только сотрудницей заведения, но и сама проживала в этом доме. Она получила квартиру от матери и жила там вместе с 11-летней дочерью. После того, как суши-магазин открылся на цокольном этаже, девушка устроилась туда работать, пытаясь совместить работу и домашние дела. Вскоре она стала управляющей торговой точки.

«В последнее время ей подняли зарплату, и она была очень довольна», – рассказывает ее мать Лариса.
Несмотря на успехи в работе, ее жизнь омрачался сосед, постоянно жалующийся на неприятный запах. Он терроризировал работников магазина, обвиняя их в распространении вони, и даже обращался в Роспотребнадзор. Однако проверки показали, что все санитарные нормы соблюдаются, и никаких нарушений в работе заведения не было.

Помимо мужчины, никто из жителей дома не жаловался на запах. Все указывало на то, что проблема исходила исключительно из квартиры соседа, который, в итоге, решил разбираться с проблемой собственными силами.

Злая насмешка судьбы

Алиса не должна была присутствовать на работе в тот день. У нее был выходной — долгожданный отдых после напряженной недели. Однако чувство долга и желание помочь коллегам в пятничной суете, когда заказов было не перечесть, заставили ее вернуться.
Фото: istock / Eugene Nekrasov

Камера наблюдения запечатлела зверское нападение — на кадрах Алиса в спецодежде ловко формирует роллы для очередной доставки. Внезапно на кухню врывается мужчина, которого пытается остановить женщина, вероятно, его супруга. Алиса и незваный гость обмениваются несколькими короткими фразами. Женщина, не обращая внимания на происходящее, продолжает спокойно готовить.

Что именно вывело мужчину из себя — спокойствие женщины, равнодушие или что-то другое — неизвестно. Мужчина достал нож из кармана и накинулся на женщину. Все произошло мгновенно, остальные работники кухни даже не успели оглянуться, как Алиса уже лежала на полу, умоляя вызвать скорую помощь.

Убийца исчезает также внезапно, как и появился. Прибывшие медики бессильны — слишком сильная кровопотеря, удары пришлись в жизненно важные органы.

Фото: istock / zoka74

Алиса, которая всего лишь хотела помочь, стала жертвой бессмысленной трагедии, оставив после себя лишь пустоту и боль.

Вопросы без ответа

После трагедии в кафе остаются вопросы к администрации заведения. Как мог посторонний человек проникнуть на кухню? Почему отсутствовала тревожная кнопка?

Мать погибшей, Лариса Леонидовна, подчеркивает, что не винит коллег дочери, которые были шокированы и стояли в ступоре.

«Это же шок, как их можно винить?», – отмечает она.
Женщина, находящаяся в глубоком горе, борется с болью утраты. Она переживает о 11-летней внучке, которая теперь будет жить с ней.

«Я еще молодая, мне 51 год, я сильная. Внучку я воспитаю, поставлю на ноги. Я теперь снова мама», – говорит полная решимости Лариса.
Убийцу задержали и отправили в изолятор в тот же день. Известно, что он уже имел судимость.

Наказание

После завершения расследования уголовное дело было направлено в Сыктывкарский горсуд для рассмотрения. Мать погибшей женщины подала иск к обвиняемому о взыскании компенсации морального вреда на сумму более 3 млн рублей.

Как сообщила прокуратура Республики Коми, обвинение запросило для подсудимого наказание в виде 14 лет и одного месяца лишения свободы в колонии строгого режима.

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VIP-отель, плантация конопли, пасека и оружейный цех: Что скрывается за стенами российских колоний?
29 сентября 2024, 14:44

Фото: iStock/Петр Ткаченко

В начале сентября 2024 года в балашовской колонии под Саратовом обнаружили подпольное казино. Организатором оказался один из арестантов, который вел списки игроков, раздавал карты и фишки, а также выплачивал заключенным полагающиеся за выигрыш деньги. Впрочем, это лишь вершина айсберга, ведь в российских колониях порой находили куда более удивительные вещи — от невероятных размеров плантаций конопли до оружейного цеха по производству сабель.
О самых громких скандалах из мест лишения свободы и роскошной жизни сидельцев — в материале «Радио 1».

Зона «отдыха»

В марте 2012 года прокуроры Республики Алтай нагрянули с проверкой в местную исправительную колонию №1. В стенах учреждения неожиданно обнаружили элитный VIP-отель с несколькими «номерами».

Ни одна из комнат даже отдаленно не напоминала тюремные камеры — бытовая техника, зоны отдыха, мебель и дорогая еда.

Фото: iStock/vladimir soldatov

Во время осмотра прокуроры нашли и постояльцев «отеля» — находящихся в глубокой отключке заключенных. Как вскоре выяснилось, их крепкий сон был вызван совсем не усталостью, а алкогольным и наркотическим опьянением.

По итогам прокурорского визита «отель» ликвидировали, шестерых сотрудников привлекли к ответственности, еще восемь — лишили премий.

Бунт и сабли

Спустя полгода после обнаружения VIP-отеля прогремел новый скандал — в ИК №6 под Челябинском. Спусковым крючком стал бунт заключенных. Именно он стал основанием для внеплановой проверки, в ходе которой нашли настоящий оружейный цех.

Производство акцентировалось на холодном оружии, а именно на ножах и саблях. В ходе обысков их нашли десятки.
«Во время обысков было изъято большое количество ножей и сабель, произведенных на территории колонии, хотя учреждение не имело разрешения на изготовление данной продукции», — сообщали тогда в местном СУ СКР.
Фото: iStock/Lukasok

Вместе с тем, помимо производства сабель, там нашли еще два цеха — по переработке медицинских материалов и изготовлению сувениров.

Занятые на производстве зэки получали смешные 10 тысяч рублей в месяц, когда руководство снимало с предприятий все сливки, минуя налоговую.

Однако и этого начальству тюрьмы было мало. Оно требовало от семей заключенных жертвовать колонии значительные суммы денег, закупать бытовую технику и стройматериалы.

Именно этот список нарушений, по версии следствия, и привел к бунту.

Дело закончилось делом уголовным — в отношении начальника колонии. Через два года бывшего руководителя учреждения приговорили к трем годам условно, а двенадцать его подчиненных привлекли к дисциплинарной ответственности.

Минздрав предупреждает

В январе 2016 года очередная проверка вскрыла нелегальное производство в ИК-7 «Яблоневка» в Санкт-Петербурге. Дело приобрело характерный табачный запах, ведь заключенных учреждения привлекали к незаконному изготовлению сигарет.

В колонии даже была выстроена международная цепочка поставок: пачки — из Великого Новгорода, табак — из Азербайджана, бумага — из Болгарии. Готовый продукт развозили по российским городам.

Фото: iStock/CristiNistor

Обвиняемой по делу стала начальница Центра трудовой адаптации осужденных. Однако спустя четыре года уголовное преследование прекратили — женщина признала вину, возместила причиненный ущерб и выплатила штраф.

«Пчел держим, мед качаем»

В ноябре 2018 интернет потрясло возмутительное видео — участник Цапков, одной из самых жестоких ОПГ в России, Вячеслав Цеповяз прогуливается по огороду внутри колонии, хвалится урожаем и медом с пасеки. На других фото оказались запечатлены застолья осужденного на 20 лет фигуранта — дальневосточный краб, красная икра и шашлык.
«Какая-то морковка растет. Это пасека, где пчел держим и мед качаем. Это душик сделали, купаться будем — и будет просто отлично», — говорил Цеповяз на видео.
Фото: iStock/Sushaaa

В роскошных условиях арестанта убедилась и проверка. В итоге начальника колонии лишили должности и возбудили в его отношении уголовное дело, которое завершилось штрафом в 40 тысяч рублей.

«Нечайные» плантации

В начале 2020-х годов саратовская ИК-7 стала то и дело привлекать к себе внимание правоохранителей. То визитам УФСИН помешают, то заключенные нападут на проверяющих, то и вовсе произойдет поножовщина.

Как оказалось, неадекватное поведение у заключенных возникло неспроста. На территории колонии нашли целую плантацию конопли и большой самогонный аппарат.
«На территории ИК-7 культивировались кусты наркосодержащих растений, а также осуществлялось хранение наркотических средств растительного происхождения», — сообщали тогда в СК РФ.
Фото: iStock/Dolores Preciado

Итогами проверки стали несколько уголовных дел о халатности и превышении полномочий.

Молчание — золото

Следующий инцидент произошел в ИК-5 Ростовской области. Там с апреля 2021 по февраль 2022 заключенных заставляли заниматься производством ювелирки и холодного оружия. На территории учреждения нашли десятки украшений и 30 ножей, изготовленных руками арестантов.

Фото: iStock/Berkut_34

Под статью попал начальник колонии. Его лишили должности и возбудили дела о превышении полномочий и причинении ущерба.
«За изготовление и продажу изделий бывший начальник получил от заказчика денежные средства в сумме более 375 тыс. руб., однако внес на расчетный счет исправительного учреждения только часть полученных средств, остальной суммой он распорядился по собственному усмотрению», — сообщал ростовский СУ СКР.

Карте место

Месяц назад, в августе 2024 года, в колонии Новочеркасска нашли подпольное казино — за неделю до аналогичной истории в Балашове, с которой начиналась эта статья.

Как выяснила местная ФСБ, 30-летний осужденный за кражу арестант устраивал в колонии азартные игры. Размах был соответствующий — игральные карты, фишки, списки победителей и крупные денежные выигрыши.
«Заключенный вел списки играющих, записывал результаты игр и дважды в месяц переводил денежные средства на банковские счета», — сообщала ростовская УФСБ.
Фото: iStock/okan akdeniz

Теперь предприимчивому сидельцу грозит еще два дополнительных года за решеткой.

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