На Кубани мошенники обвинили пенсионерку в спонсировании ВСУ

22 ноября 2025, 19:21

В Краснодарском крае мошенники похитили 800 тысяч рублей у 88-летней пенсионерки

Фото: Istock/Halfpoint

Телефонные мошенники обманом похитили у 88-летней пенсионерки из Краснодарского края 800 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.