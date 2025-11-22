На Кубани мошенники обвинили пенсионерку в спонсировании ВСУ
Телефонные мошенники обманом похитили у 88-летней пенсионерки из Краснодарского края 800 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.
Злоумышленники позвонили пожилой женщине из Северского района и, представившись сотрудниками «Ростелекома», предложили продлить договор связи. В ходе разговора они выманили у неё персональную информацию.
Затем аферисты сообщили пенсионерке, что неизвестные лица переводят её деньги на Украину, и за это ей грозит уголовное дело. Чтобы «обезопасить» сбережения, мошенники предложили ей снять все средства со счёта. Женщина согласилась, посетила банк и сняла 800 тысяч рублей, объяснив сотрудникам, что сумма нужна для личных нужд.
Пенсионерка на такси доехала до места встречи и отдала деньги курьеру, назвавшему кодовое слово. Мошенники пообещали вернуть средства на следующий день, но не сделали этого.
