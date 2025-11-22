Россиянин забил жену до смерти во время бытовой ссоры
В городе Кстово Нижегородской области следователи возбудили уголовное дело о гибели 35-летней женщины. Подробности сообщает mk.ru.
По информации следствия, инцидент произошёл в ноябре в одной из квартир на улице 2-й микрорайон. В ходе бытового конфликта 35-летний муж гражданки нанёс ей множественные удары по голове и туловищу. Медицинская помощь не потребовалась — от полученных травм женщина скончалась на месте.
Следственный комитет РФ по Нижегородской области квалифицировал действия мужчины по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Обвиняемый находится под стражей на время следствия. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства и причины бытового конфликта, а также собирают доказательства по уголовному делу.
