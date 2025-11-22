«Провоцировала собаку»: Россиянин хладнокровно застрелил соседскую кошку

22 ноября 2025, 18:51

В Уссурийске мужчину будут судить за убийство соседской кошки

Фото: Istock/Michał Chodyra

В Уссурийске 61-летнего местного жителя привлекут к суду за жестокое убийство соседской кошки. Об этом информирует УМВД России по Приморскому краю.