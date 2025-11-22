Достижения.рф

«Провоцировала собаку»: Россиянин хладнокровно застрелил соседскую кошку

В Уссурийске мужчину будут судить за убийство соседской кошки
Фото: Istock/Michał Chodyra

В Уссурийске 61-летнего местного жителя привлекут к суду за жестокое убийство соседской кошки. Об этом информирует УМВД России по Приморскому краю.



По информации следствия, в июле этого года мужчина на своём участке на улице Энгельса выстрелил из пневматической винтовки в животное. Кошка зашла на его территорию и, по словам обвиняемого, провоцировала собаку.

После выстрела домашний любимец погиб. Хозяйка кошки обратилась в полицию. Правоохранители осмотрели место происшествия и опросили свидетелей. Специальная экспертиза подтвердила, что смерть наступила именно от огнестрельного ранения.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Следствие уже завершилось, и в ближайшее время суд рассмотрит дело. Мужчине грозит наказание до трёх лет лишения свободы.

Ранее на Урале стая бродячих собак чуть не загрызла ребёнка.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0