«Провоцировала собаку»: Россиянин хладнокровно застрелил соседскую кошку
В Уссурийске 61-летнего местного жителя привлекут к суду за жестокое убийство соседской кошки. Об этом информирует УМВД России по Приморскому краю.
По информации следствия, в июле этого года мужчина на своём участке на улице Энгельса выстрелил из пневматической винтовки в животное. Кошка зашла на его территорию и, по словам обвиняемого, провоцировала собаку.
После выстрела домашний любимец погиб. Хозяйка кошки обратилась в полицию. Правоохранители осмотрели место происшествия и опросили свидетелей. Специальная экспертиза подтвердила, что смерть наступила именно от огнестрельного ранения.
Полиция возбудила уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Следствие уже завершилось, и в ближайшее время суд рассмотрит дело. Мужчине грозит наказание до трёх лет лишения свободы.
