«Прижимался и хватал»: В Калужской области пассажир автобуса приставал к девочке

22 ноября 2025, 18:38

В Калужской области полиция проводит проверку из-за действий мужчины в автобусе

Фото: Istock/Anna Savina

В автобусе №101 на маршруте Балабаново — Боровск мужчина приставал к несовершеннолетним девочкам. Инцидент произошёл во время рейса между населёнными пунктами. Информацию об этом распространил Telegram-канал «Типичный Обнинск».





Как передаёт канал, мужчина начал вести себя неприемлемо по отношению к юным пассажиркам во время поездки.

«По словам очевидца, его 16-летнюю племянницу он довёл до слёз: прижимался и хватал. Мужчина сел в Балабаново и вышел уже в Боровске», — сказано в сообщении.

