«Прижимался и хватал»: В Калужской области пассажир автобуса приставал к девочке
В Калужской области полиция проводит проверку из-за действий мужчины в автобусе
В автобусе №101 на маршруте Балабаново — Боровск мужчина приставал к несовершеннолетним девочкам. Инцидент произошёл во время рейса между населёнными пунктами. Информацию об этом распространил Telegram-канал «Типичный Обнинск».
Как передаёт канал, мужчина начал вести себя неприемлемо по отношению к юным пассажиркам во время поездки.
«По словам очевидца, его 16-летнюю племянницу он довёл до слёз: прижимался и хватал. Мужчина сел в Балабаново и вышел уже в Боровске», — сказано в сообщении.В УМВД России по Калужской области сообщили, что полиция уже проводит проверку по факту возможных противоправных действий в отношении несовершеннолетних. Оперативные сотрудники в настоящее время работают над установлением личности подозреваемого гражданина.
Ранее в Набережных Челнах многодетную мать с ребёнком на руках избил и обрызгал перцем бывший сожитель.