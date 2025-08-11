Трагическое происшествие в Евпатории: утонула 26-летняя девушка
В акватории рядом с центральной набережной Евпатории произошло трагическое происшествие утонула 26-летняя девушка. Как сообщило МЧС Крыма, её тело было обнаружено на глубине трёх метров.
Трагедия произошла в субботу, 9 августа. По предварительным данным, пострадавшая отправилась купаться рано утром, но не вернулась на берег. В момент происшествия погодные условия были благоприятными: скорость ветра не превышала 2 м/с.
Спасательные работы проводились с участием водолазов под контролем инспекторов Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России. Тело девушки было поднято на берег для дальнейшего проведения экспертизы.
Ранее в Суксунском районе Пермского края 15-летний подросток утонул при попытке переплыть реку Сылву.
