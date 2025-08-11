Трагическое происшествие в Евпатории: утонула 26-летняя девушка

11 августа 2025, 16:21

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

В акватории рядом с центральной набережной Евпатории произошло трагическое происшествие утонула 26-летняя девушка. Как сообщило МЧС Крыма, её тело было обнаружено на глубине трёх метров.