На Кубани неизвестные затолкали девушку в авто и похитили
В Краснодаре полиция проверяет информацию о похищении молодой женщины. Об этом сообщает управление МВД по краю в телеграм-канале.
Инцидент произошёл ночью на улице Героя Пешкова. На видеозаписях с места видно, как молодой человек хватает девушку за куртку и ведёт её в сторону от дома, к которому, по данным СМИ, она шла.
Пострадавшая сопротивлялась и пыталась вырваться, но сделать этого не смогла. Пара направилась к парковке, где, по предположению очевидцев, их ждал автомобиль.
Свидетели утверждают, что девушка выглядела примерно на 18 лет, и слышали, как она кричала «помогите» и плакала. По словам полиции, о случившемся им рассказали местные жители. Местонахождение девушки в настоящий момент неизвестно. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.
