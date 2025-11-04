Шесть человек погибли при крушении вертолета ВВС на Филиппинах
Шесть человек погибли при крушении вертолёта ВВС Филиппин, который участвовал в операциях по ликвидации последствий тайфуна «Калмаэги».
Об этом сообщило командование вооружённых сил в Восточном Минданао. В ходе поисково-спасательной операции обнаружили и подняли шесть тел, предположительно, пилота и членов экипажа разбившегося вертолёта Super Huey. Информацию передал телеканал ABS-CBN.
По данным военных, вертолёт был одним из четырёх воздушных судов, вылетевших из Давао в Бутуан для оценки последствий стихии и оказания помощи. После потери связи с экипажем, немедленно началась поисково-спасательная операция. Проводится расследование для установления причин аварии.
Местные СМИ сообщают, что тайфун «Калмаэги» обрушился на центральную часть Филиппин во вторник. По предварительным данным, погибли 26 человек, большинство из которых утонули. Около 387 тысяч — эвакуировали. Посольство РФ на Филиппинах, по информации РИА Новости, уточняет у местных властей данные о возможных пострадавших россиянах.
