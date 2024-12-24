На Кубани осуждённый на 18 лет за убийство пожилых супругов отправится на СВО

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На Кубани осуждённый на 18 лет колонии строго режима за убийство пожилой супружеской пары отправится на СВО. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края.
Отмечается, что в сентябре 2021 года 37-летний Александр Стешук перелез через забор, чтобы украсть металлолом, но был замечен хозяином дома. Тогда фигурант набросился на пенсионера и ударил его ножом не менее 16 раз. На шум вышла его жена, которой Стешук нанёс как минимум девять ножевых ранений, от которых она скончалась на месте. После этого злоумышленник похитил порядка 140 тысяч рублей, внёс тела в дом и поджёг для сокрытия следов убийства.
В понедельник Краснодарский краевой суд назначил ему 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. Затем судом было рассмотрено ходатайство об отправке осуждённого на СВО.
Стешука признали годным к военной службе, поэтому суд удовлетворил это ходатайство.
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В понедельник Краснодарский краевой суд назначил ему 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. Затем судом было рассмотрено ходатайство об отправке осуждённого на СВО.
Стешука признали годным к военной службе, поэтому суд удовлетворил это ходатайство.
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Анастасия Чинкова