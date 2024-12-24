Трое осуждённых сбежали из колонии в Нижнем Тагиле

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В Нижнем Тагиле накануне вечером из исправительного центра при ИК-12 сбежали трое осуждённых, сломав решётку на окне. Их отсутствие было замечено около 22:00. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
По данным источника канала, беглецы отбывали наказание за различные преступления. В списке беглецов:
— Торопов Д., 37 лет (осуждён за кражу);
— Грачёв А., 29 лет (осуждён за уничтожение имущества);
— Колбин А., 36 лет (осуждён за кражу).
В настоящее время более 20 сотрудников полиции и ФСИН активно участвуют в поисках осуждённых, прочесывая город и его окрестности. По факту побега проводится проверка, выясняются обстоятельства инцидента.
Ранее стало известно, что судно из РФ потерпело крушение в водах между Испанией и Алжиром после взрыва. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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— Торопов Д., 37 лет (осуждён за кражу);
— Грачёв А., 29 лет (осуждён за уничтожение имущества);
— Колбин А., 36 лет (осуждён за кражу).
В настоящее время более 20 сотрудников полиции и ФСИН активно участвуют в поисках осуждённых, прочесывая город и его окрестности. По факту побега проводится проверка, выясняются обстоятельства инцидента.
Ранее стало известно, что судно из РФ потерпело крушение в водах между Испанией и Алжиром после взрыва. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова