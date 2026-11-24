На Кубани пенсионер изнасиловал знакомую, пригрозив ей расправой
Суд Краснодарского края вынес приговор 63-летнему мужчине по делу об изнасиловании знакомой. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов региона.
Инцидент произошёл в сентябре в Курганинском районе. Пенсионер пришёл в гости к знакомой в состоянии алкогольного опьянения.
В какой-то момент он напал на женщину, пригрозил ей расправой, а затем изнасиловал, используя физическое превосходство. Против мужчины возбудили уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 131 УК РФ (изнасилование с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).
В ходе судебного разбирательства обвиняемый полностью признал вину. Суд назначил пенсионеру пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, ему ограничили свободу на один год.
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