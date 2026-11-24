24 ноября 2026, 20:42

Суд на Кубани приговорил 63-летнего мужчину к 5 годам за изнасилование знакомой

Фото: Istock/Zolnierek

Суд Краснодарского края вынес приговор 63-летнему мужчине по делу об изнасиловании знакомой. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов региона.