В Ленобласти произошла массовая авария с участием рейсового автобуса
В Кировском районе Ленинградской области столкнулись рейсовый автобус, две легковушки и грузовая «Газель». Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, в результате аварии погиб один человек.
ДТП произошло около деревни Горгала на 91-м км трассы Р-21 «Кола». На трассе столкнулись Kia, грузовая «Газель», автобус №968 (маршрут Санкт-Петербург — Тихвин) и «Лада-Гранта».
Установлено, что сначала лоб в лоб врезались корейская машина и грузовик, после удара произошло касательное столкновение с общественным транспортом. В 70 метрах от места основной аварии в кювете обнаружили российскую легковушку.
Отмечается, что в рейсовом автобусе ехали 24 человека вместе с водителем, никто из них не пострадал. Погиб шофёр Kia. Водителей «Газели» и «Лады» доставили в больницу.
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