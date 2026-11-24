24 ноября 2026, 18:43

Фото: Istock/z1b

В Кировском районе Ленинградской области столкнулись рейсовый автобус, две легковушки и грузовая «Газель». Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, в результате аварии погиб один человек.