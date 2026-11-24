24 ноября 2026, 19:05

Под Воронежем задержали парня, повредившего три машины во время ссоры с подругой

Фото: Istock/AMilkin

Житель Воронежской области устроил опасную поездку после ссоры с подругой и попал под арест. Подробности приводит региональная полиция.