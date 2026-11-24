Россиянин прокатил подругу на капоте, протаранил три авто и попал под арест
Житель Воронежской области устроил опасную поездку после ссоры с подругой и попал под арест. Подробности приводит региональная полиция.
Инцидент произошёл в посёлке Отрадное. Мужчина гостил у 23-летней знакомой, и между ними вспыхнула ссора. Он решил уехать, но девушка воспротивилась и легла на капот автомобиля.
Несмотря на это, водитель не остановился: вместе с лежащей на машине подругой он начал сдавать назад и повредил три припаркованных транспортных средства. Девушка спрыгнула, а 29-летний местный житель уехал с места происшествия. Полицейские оперативно установили личность нарушителя и задержали. Суд арестовал его на четверо суток.
До этого сообщалось об инциденте в Калининграде. Там огромная толпа зверски избила трёх человек после ДТП.
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